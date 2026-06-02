Grand Theft Auto V: Großes Datenleck bei Cheat-Service legt Nutzerdaten offen

Ein Sicherheitsvorfall bei einem bekannten GTA-Cheat-Anbieter hat zehntausende Nutzerdaten offengelegt.

Ein Datenleck beim Cheat-Anbieter Atlas Menu, der unter anderem Cheats für Grand Theft Auto V und Counter-Strike 2 anbietet, hat laut dem Dienst Have I Been Pwned Informationen von rund 64.000 Nutzern offengelegt.

Dem Bericht zufolge verschaffte sich ein Angreifer Zugriff auf die Systeme des Dienstes und veröffentlichte anschließend die Datenbank in einem öffentlichen GitHub-Repository. Zu den kompromittierten Informationen zählen E-Mail-Adressen, Benutzernamen, IP-Adressen, Support-Tickets sowie mit bcrypt verschlüsselte Passwörter.

Der mutmaßliche Verantwortliche erklärte, er habe Zugriff auf „alle Atlas-Systeme“ erhalten und dabei Kundendaten, Support-Konversationen, Lizenzschlüssel, Registrierungsdaten und Kennungen von Rockstar-Games-Konten extrahiert.

Nach Angaben von The Register umfasst das veröffentlichte Material außerdem interne Administrator-Protokolle sowie Listen mit tausenden gesperrten Nutzern.

In Diskussionen innerhalb der Community wird darauf hingewiesen, dass Atlas Menu bereits in der Vergangenheit von Sicherheitsproblemen betroffen gewesen sein soll. Nutzer berichten jedoch, dass das aktuelle Datenleck deutlich umfangreichere und sensiblere Informationen enthält als frühere Vorfälle.

Der Vorfall ereignet sich nur wenige Wochen nach einem separaten Sicherheitsvorfall, bei dem Rockstar Games im Zusammenhang mit einer angeblichen Datenpanne durch die Hackergruppe ShinyHunters genannt wurde.

Für betroffene Atlas-Nutzer dürfte nun vor allem die Frage im Mittelpunkt stehen, welche persönlichen Informationen durch die Veröffentlichung der Datenbank dauerhaft kompromittiert wurden.