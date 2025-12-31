Grand Theft Auto V: GTA‑Star erneut Opfer von Swatting

GTA‑5‑Darsteller Ned Luke, bekannt als die Stimme und das Gesicht von Michael De Santa, wurde rund um Weihnachten erneut Opfer eines Swatting‑Vorfalls.

Der Zwischenfall ereignete sich während eines Livestreams, in dem er gemeinsam mit Rob Wiethoff, dem Schauspieler von John Marston aus der Red‑Dead‑Redemption‑Reihe, live vor der Kamera zu sehen war.

Die Situation entwickelte sich während der laufenden Übertragung und sorgte für einen unerwarteten Moment, der die Aufmerksamkeit der Zuschauer sofort auf sich zog.

Der Vorfall verlief jedoch ohne Eskalation, da die Polizei bereits über die wiederholten Swatting‑Angriffe gegen Ned Luke informiert war. Die Beamten betraten die Szene ruhig, wünschten ihm ein frohes Weihnachtsfest, gaben ihm die Hand und verließen anschließend die Örtlichkeit. Die Reaktion zeigt, dass die Behörden mit der Situation vertraut sind und entsprechend besonnen handeln, um unnötige Risiken zu vermeiden.

Der erneute Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Ereignisse ein, die Ned Luke in den vergangenen Jahren erlebt hat. Trotz der Belastung, die solche Aktionen mit sich bringen, blieb der Ablauf dieses Mal kontrolliert und ohne Zwischenfälle. Die Szene im Livestream sorgte dennoch für Aufmerksamkeit, da sie die anhaltende Problematik rund um Swatting im Umfeld bekannter Gaming‑Persönlichkeiten erneut sichtbar machte.