Grand Theft Auto V: GTA‑Star Ned Luke triumphiert: Swatter endlich verurteilt – Urteil fällt 2026

Der Schauspieler Ned Luke, bekannt als Michael aus GTA 5, hat bestätigt, dass die Person, die ihn im Jahr 2023 swattete, inzwischen verurteilt wurde.
Swatting bezeichnet eine strafbare Handlung, bei der gezielt eine erfundene Notlage – etwa eine Geiselnahme oder ein Mord – gemeldet wird, um einen umfangreichen Polizeieinsatz, häufig durch Spezialeinheiten wie das SWAT, auszulösen.
Die Strafzumessung soll am 27. Januar 2026 erfolgen. Der Vorfall ereignete sich während eines GTA‑Online‑Livestreams, bei dem Luke plötzlich Ziel eines Swatting‑Angriffs wurde. Er erklärte später, dass er und seine Familie unverletzt geblieben seien und die Situation unter Kontrolle gebracht wurde.
Der Fall sorgte damals in der Gaming‑Community für große Aufmerksamkeit, da Swatting weiterhin ein ernstes Problem für Streamer und Content‑Creator darstellt.
Die Verurteilung des Täters wird von vielen als wichtiger Schritt gesehen, um solche Angriffe konsequenter zu verfolgen und die Sicherheit von Spielern und Streamern zu stärken. Für euch zeigt der Fall, wie gefährlich solche Aktionen im Umfeld von Livestreaming und Online‑Gaming werden können und wie wichtig es ist, dass Täter zur Verantwortung gezogen werden.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kenne das noch nicht lange dieses Phänomen der scheinbar gelangweilten dummen Community. Hat sich schon deutsche Streamer getroffen mit so einer dummen Erfundenen Notlage.
Oh Mann, was es nicht alles gibt 🙄.
Wie verblödet muss man sein, um sowas zu machen… Findet sin Swatter sowas echt lustig? Was passiert, wenn bei einem Swatter die Polizei die Bude stürmt? Lacht er dann auch?
Davon ab, dass so ein Einsatz Geld und Ressourcen kostet. Ressourcen, die anderswo vielleicht wirklich dringender gebraucht würden und dort dann Leben retten könnten oder vielleicht kostet so ein „Spaß“ dann woanders sogar Leben. Echt fassunglos! Aber so weit denkt so ein Idiot halt nicht… Bzw. so ein Denken kann man von solchen … nicht erwarten.
Hoffentlich müssen die Swatter die EInsätze zahlen und auf jeden Fall müssten sie gezwungen werden, auf echte Einsätze mitzufahren, bei denen Menschenleben und Schicksale betroffen sind – denen vergeht dann ihr dämliches Grinsen ganz schnell! Wie bei der Bundeswehr: lernen durch Schmerzen ist da das einzig Richtige!
Ein gutes Signal!
Was für Vollpfosten machen denn sowas? Wieder ein Beispiel wie doch die Menschheit wieder verblödet🤦🤦🤦
Unglaublich was da abgeht
Das ist echt so eine schwachsinnige Sache. Welchen Schaden man mit solch einem Mist anrichten kann und ja nachweislich auch schon hat.
Was ein paar Idioten…