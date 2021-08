Grand Theft Auto V: GTA$-Boni für Car-Meet-Mitglieder, 2x-Boni in Straßenrennen und mehr

Diese Woche in GTA Online: Vapid Dominator ASP aus LS Tuners, GTA$-Boni für Car-Meet-Mitglieder, 2x-Boni in Straßenrennen und mehr.

Letzte Woche schon als Testfahrzeug verfügbar können Fans klassischer Muscle-Cars den Vapid Dominator ASP ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos in GTA Online erwerben.

Unentschlossene können das Gefährt weiterhin auf der Teststrecke im LS Car Meet Probe fahren, wo auch zwei andere Autos aus LS Tuners für eine Spritztour bereitstehen: der Dinka RT3000 und der noch unveröffentlichte Emperor Vectre.

Außerdem gibt es doppelte Belohnungen für alle Straßenrennen – und wer in fünf Verfolgungsrennen unter die Top 4 kommt, gewinnt das Tuningauto Annis ZR350.

Die Highlights der Woche:

Neues Tuning-Fahrzeug : der Vapid Dominator ASP, jetzt erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos

: der Vapid Dominator ASP, jetzt erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos Dreifache GTA$ & RP in Konkurrenzkämpfen

in Konkurrenzkämpfen Doppelte GTA$ & RP in Straßenrennen (exklusiv verfügbar für Mitglieder im LS Car Meet) und in Überlebenskämpfen

in Straßenrennen (exklusiv verfügbar für Mitglieder im LS Car Meet) und in Überlebenskämpfen Neue Preisfahrzeug-Herausforderung : Car-Meet-Mitglieder, die in fünf Verfolgungsrennen unter die Top 4 kommen, gewinnen den Annis ZR350, den ihr auf dem Slamtruck im Herzen des Car Meet bewundern könnt

: Car-Meet-Mitglieder, die in fünf Verfolgungsrennen unter die Top 4 kommen, gewinnen den Annis ZR350, den ihr auf dem Slamtruck im Herzen des Car Meet bewundern könnt Neue Testfahrzeuge: der unveröffentlichte Emperor Vectre ist eine Woche vorab für Probefahrten im LS Car Meet verfügbar – zusammen mit dem Dinka RT3000 und dem brandneuen Vapid Dominator ASP

LSCM-Mitgliedschaftsboni : Erhaltet die LS-Customs-Jacke für die Mitgliedschaft im Car Meet, das Obey-T-Shirt für einen Sieg in der Straßrenrennserie und 250.000 GTA$, wenn ihr Reputationsstufe 20 erreicht (oder bereits erreicht habt)

: Erhaltet die LS-Customs-Jacke für die Mitgliedschaft im Car Meet, das Obey-T-Shirt für einen Sieg in der Straßrenrennserie und 250.000 GTA$, wenn ihr Reputationsstufe 20 erreicht (oder bereits erreicht habt) Der Canis Seminole Frontier ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad Fahrzeugrabatte : 40 % auf den Grotti Itali GTO und den Vapid Ellie, 30% auf den Lampadati Tigon, den Mammoth Squaddie und die RO-86 Alkonost

: 40 % auf den Grotti Itali GTO und den Vapid Ellie, 30% auf den Lampadati Tigon, den Mammoth Squaddie und die RO-86 Alkonost Prime-Gaming-Vorteile : 100.000 GTA$ fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche und die Autowerkstatt in Strawberry kostenlos für alle, die ihr Konto im Social Club mit Prime Gaming verknüpft haben

: 100.000 GTA$ fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche und die Autowerkstatt in Strawberry kostenlos für alle, die ihr Konto im Social Club mit Prime Gaming verknüpft haben Prime-Gaming-Rabatte: 50 % auf den Rennwagen Benefactor BR8 und 80 % auf die Coquette BlackFin

Alle Details zu den Inhalten der Woche findet ihr auf dem Rockstar Newswire und weiter unten.

Der Vapid Dominator ASP

Macht erst eine Probefahrt im LS Car Meet – und: Boni für Straßenrennen und mehr

Der neu bei Southern San Andreas Super Autos erhältliche Vapid Dominator ASP ist ein klassisches Muscle-Car, das so schnell ist wie ein Inside-Track-Gewinner, gleichzeitig aber den Körper eines weißblauen Belgiers hat. Klingt intensiv? Ist auch so …

Der Vapid Dominator ASP ist jetzt bei Southern San Andreas Super Autos in GTA Online erhältlich.

Boni für Car-Meet-Mitgliedschaft

Falls ihr noch nicht im LS Car Meet wart, solltet ihr das bis zum 18. August nachholen, um euch die seltene LS-Customs-Jacke kostenlos zu sichern. Alle LS-Car-Meet-Mitglieder, die an diesem Tag Reputationsstufe 20 erreichen – oder schon erreicht haben –, erhalten einen Bonus in Höhe von 250.000 GTA$.Wenn ihr in dieser Woche ein Rennen der Straßenrennserie gewinnt, dürft ihr damit nicht nur angeben, sondern werdet auch mit dem Obey-T-Shirt belohnt. Alle Belohnungen werden innerhalb von 72 Stunden nach dem Abschluss übermittelt.

2x GTA$ & RP für Straßenrennen

Sobald ihr euren Serienwagen in alle Einzelteile zerlegt und ihn in eine bedrohliche Präsenz auf den abgenutzten Straßen von Los Santos verwandelt habt, könnt ihr in der Straßenrennserie sehen, was in ihm steckt. Die Straßenrennserie ist exklusiv für Mitglieder im LS Car Meet. Für eure Teilnahme erhaltet ihr die ganze Woche über doppelte GTA$ und RP.

Car-Meet-Preisfahrzeug und -Herausforderung

LSCM-Mitglieder, die im Lauf der Woche in fünf Verfolgungsrennen unter den Top 4 landen, können hinter dem Lenkrad des Annis ZR350 Platz nehmen. Der ZR350 ist eine Ikone der Tuningszene, ein furchterregendes Arbeitstier und das Preisfahrzeug der Woche.

Testet neue und demnächst erscheinende Autos auf der Teststrecke

Schaut zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche auf der Teststrecke im LS Car Meet vorbei und macht eine Probefahrt mit dem noch nicht veröffentlichten Emperor Vectre. Hört euch sein Schnurren an, noch bevor ihr ihn nächste Woche eurer Sammlung hinzufügen könnt. Wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr auch den Dinka RT3000 und den brandneuen Vapid Dominator ASP ausprobieren.

2x GTA$ und RP für Überlebenskämpfe

Die Probleme haben in dieser Woche viele Gesichter: Ganz gleich, ob Vagos, Ballas, bewaffnete Tweaker oder das Militär an verschiedenen Schauplätzen für Chaos sorgen – wenn ihr in Überlebenskämpfen nicht enden wollende Wellen von unnachgiebigen Gegnern abwehrt, werden alle Teilnehmer während der nächsten sieben Tage mit doppelten GTA$ und RP belohnt.

3x GTA$ und RP für Konkurrenzkämpfe

Der Markt steigt, sinkt und schwankt in diesen Tagen in alle möglichen Richtungen. Bereitet euch auf das Schlimmste vor. Hortet alle Arten von Schmuggelwaren – Fracht, Waffen oder verbotene Substanzen – und schützt sie in Konkurrenzkämpfen vor den gierigen Händen eurer Mitbewerber. Dafür erhaltet ihr die dreifache Menge Geld und RP.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: Canis Seminole Frontier

Sobald ihr für heute genügend Abgase eingeatmet habt, solltet ihr in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbeischauen und am Glücksrad drehen, um GTA$, RP, Snacks, Kleidung und mehr zu gewinnen. Das Podiumsfahrzeug der Woche ist der Canis Seminole Frontier, eine vernünftige Antwort auf die Frage: „Wie bekommen wir das ganze Bier jetzt da hoch auf den Berg?“

RABATTE

Es war noch nie einfacher, eure Operationen zu legitimieren und auf dem Boden des Gesetzes zu bleiben: Alle Executive-Büros sind in dieser Woche um 50 % reduziert. Außerdem solltet ihr die folgenden Fahrzeugrabatte beachten, wenn ihr euch für euer nächstes Gefährt entscheidet:

Lampadati Tigon – 30 % Rabatt

Mammoth Squaddie – 30 % Rabatt

RO-86 Alkonost – 30 % Rabatt

Vapid Ellie – 40 % Rabatt

Grotti Itali GTO – 40 % Rabatt

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich können Prime-Gaming-Mitglieder, die ihr Konto vor dem 18. August verknüpfen, die Autowerkstatt in Strawberry kostenlos erhalten und genießen exklusive Rabatte wie 50 % auf den Rennwagen Benefactor BR8 und 80 % auf die Coquette BlackFin.

Prime-Gaming-Mitglieder, die die Autowerkstatt in Strawberry zum Vollpreis erwerben, erhalten innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf eine vollständige Rückerstattung. Meldet euch bei Prime Gaming an, um Zugang zu zukünftigen Vorteilen zu erhalten.