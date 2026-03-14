Grand Theft Auto V: GTA Online: 1 Mio. GTA$ geschenkt

Der Community-Serien-Showcase in GTA Online: 1.000.000 GTA$ geschenkt, kostenlose Spezial-Fahrzeuge und vieles mehr

Diese Woche beginnt der Community-Serien-Showcase in GTA Online — eine dreiwöchige Feier zu Ehren der talentierten Community der GTA-Online-Creatorn.

Ab sofort bis 1. April könnt ihr wöchentlich 500.000 GTA$ gewinnen (die sich auf 1.500.000 GTA$ summieren), in dem ihr jede Woche fünf beliebige Jobs aus der Community-Serie spielt — die obendrein 3x Belohnungen bieten.

Und: alle erhalten 1.000.000 GTA$ als Geschenk dafür, dass sie während der Community-Feierlichkeiten GTA Online spielen.

Spieler auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Xbox One können die folgenden Extras abstauben:

1.000.000 GTA$ auf euer Konto

Kostenlose Spezialfahrzeuge – schnell zugreifen!

Zusätzliche Belohnungen im Eventverlauf

Der Showcase belohnt sowohl erfahrene Veteranen als auch Neueinsteiger und ist die perfekte Gelegenheit, um eure Sammlung an Fahrzeugen, Kleidung und Immobilien zu erweitern.

Die Highlights der Woche:

3x GTA$ und RP in der Community-Serie

Verdient jede Woche bis zum 1. April 500.000 GTA$ fürs Spielen von fünf Jobs in der Community-Serie

fürs Spielen von fünf Jobs in der Community-Serie 1.000.000 GTA$ geschenkt fürs Spielen bis zum 1. April

10.000.000 GTA$ und eine Community-Serie-Collegejacke sowie eine Trophäe für die Villa für alle Creator, die in der Community-Serie präsentiert werden

für die Villa für alle Creator, die in der Community-Serie präsentiert werden Schließt alle wöchentlichen Herausforderungen in den nächsten drei Wochen ab, um die Community-Kollektion zu erhalten, bestehend aus dem Homies-Sharp-T-Shirt, der Benny’s-Kappe und dem neuen Schlagring-Design für den HVY Nightshark

Wöchentliche Boni: 2x GTA$ und RP für Import/Export (12.-18. März) 4x GTA$ und RP für Kontaktmissionen von Ron (12.-18. März) 2x Forschungsgeschwindigkeit im Bunker und Auszahlungen für den Verkauf von gefälschten Dokumenten (19.-25. März) 2x GTA$ und RP für Mr. Fabers Aufträge (26. März – 1. April) 3x GTA$ und RP für Spezialfahrzeug-Aufträge und für Geldwäschemissionen (26. März – 1. April) 2x gewaschenes Geld aus deiner Hands-On-Waschanlage (26. März – 1. April)

Kostenloses Fahrzeug-Lagerhaus am LSIA und Spezialfahrzeuge: Holt euch den BF Ramp Buggy kostenlos (bis 18. März) 19.-25. März: Jobuilt Phantom Wedge 26. März – 1. April: Coil Rocket Voltic

Feiert den St. Patrick‘s Day in grüner Kleidung und jagt vom 12. bis 25. März neue Glückskleeblätter und den goldenen Glücksklee: Wer alle 25 Glückskleebätter und den nur schwer zu findenden goldenen Glücksklee findet, erhält die Glückskleeblatt- und Goldener-Glücksklee-Outfits

St.-Patrick‘s-Day-Outfits als Geschenke fürs Spielen vom 12.-25. März

als Geschenke fürs Spielen vom 12.-25. März Für Mitglieder bei GTA+: Holt euch bis zum 1. April den Vapid Firebolt ASP kostenlos im Ausstellungsraum des Vinewood Car Clubs ab, profitiert von kumulierbaren Belohnungen in der Community-Serie und täglichen Einnahmen im Schrotthandel, kostenloser Kleidung und vielem mehr. Mitglieder bekommen außerdem das Broker-Prolaps-Basketballtrikot und die Broker-Prolaps-Basketballshorts kostenlos, um die zeitlich begrenzte Aufnahme von NBA 2K26 in die Spielebibliothek von GTA+ zu feiern.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr weitere Informationen.