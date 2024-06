Grand Theft Auto V: GTA Online Bottom Dollar Bounties erhältlich

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Arbeitet in GTA Online: Bottom Dollar Bounties Seite an Seite mit Maudes Tochter Jenette zusammen, um allerlei straffälligen Abschaum zur Strecke zu bringen und Kopfgeld zu kassieren. Das neueste actiongeladene Update von GTA Online erscheint heute am 25. Juni.

Update: Die Aktualisierung ist ab sofort verfügbar und hat eine Größe von 5,4 GB.