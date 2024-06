Grand Theft Auto V: GTA Online Bottom Dollar Bounties im Juni

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Schaut euch den neuen Trailer zu diesem action-geladenen GTA-Online-Update an.

Maude Eccles vertraut ihre brennende Leidenschaft für Gerechtigkeit der nächsten Generation an und sucht nach einem Nachfolger für ihr Kautionsbüro Bottom Dollar Bail Enforcement, um für sie Übeltäter aus Los Santos und Blaine County aufzuspüren und dingfest zu machen.

Arbeitet in GTA Online: Bottom Dollar Bounties Seite an Seite mit Maudes Tochter Jenette zusammen, um allerlei straffälligen Abschaum zur Strecke zu bringen und Kopfgeld zu kassieren. Das neueste actiongeladene Update von GTA Online erscheint am 25. Juni.

Nutzt eine Reihe neuer Polizeifahrzeuge in inoffiziellen Streifenfahrten im Auftrag von LSPD-Officer Vincent Effenburger, um die Straßen des südlichen San Andreas zu säubern.

Euch erwarten im Sommer und darüber hinaus neue Drift- und Dragsterrennen im Rockstar Creator, eine Reihe neuer Fahrzeuge, Verbesserungen des Spielerlebnisses und tonnenweise mehr in GTA Online.

Die Gerechtigkeit hält Einzug mit GTA Online: Bottom Dollar Bounties – ab 25. Juni für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.