Grand Theft Auto V: GTA Online feiert das Oktoberfest

Diese Woche in GTA Online: Die Nachbarschaftswache geht weiter, das Oktoberfest beginnt – und mehr!

Wehrhafte Bürger können in dieser Woche weiterhin im Rahmen der Nachbarschaftswache in GTA Online Belohnungen verdienen: Besitzer des Declasse Park Ranger erhalten die Uniform „Park Ranger (Winter)“ und alle, die drei Streifenfahrten abschließen, bekommen die „LSPD-Officer (Winter)“-Uniform geschenkt.

O‘zapft is! Das Oktoberfest kommt nach Los Santos! Ihr erhaltet kostenlos das schwarze und das rote „On the Pißwasser“-T-Shirt sowie ein limitiertes Pißwasser-Design für die Eberhard Titan 250 D (Flugzeug). Wer es traditioneller mag: holt euch das Berg-Outfit – ebenfalls gratis.

Die Highlights der Woche:

2x GTA$ und RP bei Streifenfahrten, für Zielpersonen des Kautionsbüros, für Wildtierfotografien, in der Verfolgungsserie und in Hetzjagd

Das Event Nachbarschaftswache geht weiter: Schließt drei Streifenfahrten ab und erhalte die Uniform „LSPD-Officer (Winter)“ kostenlos sowie einen Bonus in Höhe von 100.000µGTA$ Besitzer des Declasse Park Ranger erhalten die Uniform „Park Ranger (Winter)“ fürs Spielen in dieser Woche Letzte Chance: Rabatte auf Polizeifahrzeuge 35 % auf den Vapid Zivil-Streifenwagen, den Bravado Gauntlet Interceptor, den Vapid Stanier LE Cruiser, den Declasse Impaler SZ Cruiser, den Declasse Impaler LX Cruiser, den Bravado Dorado Cruiser, den Bravado Greenwood Cruiser, den Vapid Dominator FX Interceptor, 25 % auf den Willard Outreach Faction, den Canis Terminus Patrol, den Vapid Caracara Pursuit, die Invetero Coquette D10 Pursuit sowie 15 % auf das Western Polizei-Motorrad

3x GTA$ und RP in der Community-Rennserie

Geschenke zum Oktoberfest: Das schwarze und das rote „On the Pißwasser“-T-Shirt, ein limitiertes Pißwasser-Design für die Eberhard Titan 250 D (Flugzeug) sowie das zünftige Berg-Outfit

Diese Woche im Ausstellungsraum von Simeons Premium Deluxe Motorsport: Vulcar Warrener, Dinka Verus, Dundreary Landstalker XL, Invetero Coquette BlackFin und Hijak Ruston

Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Annis Minimus, Declasse Walton L35 Stock

Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Maibatsu MonstroCiti

Maibatsu MonstroCiti Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Gewinnt die LS-Car-Meet-Serie an drei Tagen in Folge und erhaltet den Obey Tailgater S im Disruption-Logistic-Design und mit einer Reihe kosmetischer Verbesserungen

Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Vapid Retinue, LCC Innovation, Western Wolfsbane

Der Hauptpreis am Glücksrad: Albany V-STR im Jetsam-GT-Design

Albany V-STR im Jetsam-GT-Design Zusätzliche Rabatte: 30 % auf Panzerungen, den Nagasaki Stryder, den Vapid Slamtruck, den Nagasaki Outlaw, den Pfister Comet Safari und den Declasse Hotring Sabre

Rabatte beim Waffentransporter: Kostenloser Baseballschläger, Elektroschocker (kostenlos mit GTA+) sowie 40 % Rabatt auf die Kampfschrotflinte und die Railgun (mit GTA+)

Kostenloser Baseballschläger, Elektroschocker (kostenlos mit GTA+) sowie 40 % Rabatt auf die Kampfschrotflinte und die Railgun (mit GTA+) Vorteile mit GTA+: Eine kostenloser Canis Terminus Patrol im Ausstellungsraum des Vinewood Car Club sowie Rabatte auf die Coquette D10 Pursuit, den Caracara Pursuit und den Outreach Faction jederzeit bis zum 8. Oktober im Ausstellungsraum – und vieles mehr.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.