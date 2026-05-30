Grand Theft Auto V: GTA Online Highlights der Woche

Besitzer einer Hands-On-Waschanlage können ihr Geldwäsche-Imperium kostenlos mit dem Unternehmen Higgins Helitours erweitern und in allen Geldwäschemissionen in dieser Woche 4x GTA$ und RP kassieren.
Zudem könnt ihr in allen Kontaktmissionen von Lamar (einschließlich „Lowriders“) 5x GTA$ und RP sowie doppelte Belohnungen für Mr. Fabers Aufträge verdienen.
Die Highlights der Woche:
- 5x GTA$ und RP auf alle Kontaktmissionen von Lamar, einschließlich „Lowriders“
- 4x GTA$ und RP für Geldwäschemissionen
- Doppelte GTA$ und RP für Mr. Fabers Aufträge, in zufälligen Verwandlungsrennen und in der Community-Kampfserie
- Das Unternehmen Higgins Helitours kostenlos für Besitzer einer Hands-On-Waschanlage
- Doppeltes gewaschenes Geld aus der Hands-On-Waschanlage
- Schließt drei legale Missionen der Hands-On-Waschanlage ab, um 100.000 GTA$ als Belohnung zu erhalten
- Rabatte auf Luftfahrzeuge: 30 % Rabatt auf die Buckingham Vestra, die Buckingham Howard NX-25, die JoBuilt Velum (5-Sitzer) und den Sea Sparrow
- Zusätzliche Rabatte: 30 % Rabatt auf den Benefactor Terrorbyte, den Albany Cavalcade XL, den Obey Tailgater S, den Karin Previon, den Maibatsu Penumbra FF, den Imponte Ruiner ZZ-8 und den Grotti Brioso 300
- Rabatte beim Waffentransporter: 50 % Rabatt auf das schwere Gewehr und (nur mit GTA+) 40 % Rabatt auf das Militärgewehr
- Vorteile für Mitglieder bei GTA+: Sichert euch einen kostenlosen Sportwagen Übermacht Sentinel GTS vom Vinewood Car Club, kostenlose Klamotten von Junk-Jackal, Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe und vieles mehr
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr weitere Informationen.
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin mal gespannt wie viele noch GTAV zocken werden, wenn der Nachfolger rauskommt.
Können mal bitte alle aufhören dieses GTAonline Zeug zu spielen, also besonders bei GTA VI dann. Ich will die DLCs wieder zurückhaben.
Am schlimmsten die welche auch noch Echtgeld da reinwerfen.. ehrlich wie lost kann man sein.
Man muss sich vorstellen fast eine Million Dollar auf einmal dort reinzustecken, gab doch mal einen Leak hierzu, dass es zwei User gemacht haben 🙈.