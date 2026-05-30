Grand Theft Auto V: GTA Online Highlights der Woche

Diese Woche in GTA Online: Higgins Helitours kostenlos, 4x GTA$ & RP in Geldwäschemissionen & vieles mehr.

Besitzer einer Hands-On-Waschanlage können ihr Geldwäsche-Imperium kostenlos mit dem Unternehmen Higgins Helitours erweitern und in allen Geldwäschemissionen in dieser Woche 4x GTA$ und RP kassieren.

Zudem könnt ihr in allen Kontaktmissionen von Lamar (einschließlich „Lowriders“) 5x GTA$ und RP sowie doppelte Belohnungen für Mr. Fabers Aufträge verdienen.

Die Highlights der Woche:

5x GTA$ und RP auf alle Kontaktmissionen von Lamar, einschließlich „Lowriders“

4x GTA$ und RP für Geldwäschemissionen

Doppelte GTA$ und RP für Mr. Fabers Aufträge, in zufälligen Verwandlungsrennen und in der Community-Kampfserie

Das Unternehmen Higgins Helitours kostenlos für Besitzer einer Hands-On-Waschanlage

Doppeltes gewaschenes Geld aus der Hands-On-Waschanlage

Schließt drei legale Missionen der Hands-On-Waschanlage ab, um 100.000 GTA$ als Belohnung zu erhalten

Rabatte auf Luftfahrzeuge: 30 % Rabatt auf die Buckingham Vestra, die Buckingham Howard NX-25, die JoBuilt Velum (5-Sitzer) und den Sea Sparrow

30 % Rabatt auf die Buckingham Vestra, die Buckingham Howard NX-25, die JoBuilt Velum (5-Sitzer) und den Sea Sparrow Zusätzliche Rabatte: 30 % Rabatt auf den Benefactor Terrorbyte, den Albany Cavalcade XL, den Obey Tailgater S, den Karin Previon, den Maibatsu Penumbra FF, den Imponte Ruiner ZZ-8 und den Grotti Brioso 300

30 % Rabatt auf den Benefactor Terrorbyte, den Albany Cavalcade XL, den Obey Tailgater S, den Karin Previon, den Maibatsu Penumbra FF, den Imponte Ruiner ZZ-8 und den Grotti Brioso 300 Rabatte beim Waffentransporter: 50 % Rabatt auf das schwere Gewehr und (nur mit GTA+) 40 % Rabatt auf das Militärgewehr

50 % Rabatt auf das schwere Gewehr und (nur mit GTA+) 40 % Rabatt auf das Militärgewehr Vorteile für Mitglieder bei GTA+: Sichert euch einen kostenlosen Sportwagen Übermacht Sentinel GTS vom Vinewood Car Club, kostenlose Klamotten von Junk-Jackal, Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe und vieles mehr

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr weitere Informationen.