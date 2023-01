Grand Theft Auto V: GTA Online: Los Santos Drug Wars und der Waffenstransport

Autor:, in / Grand Theft Auto V

In dieser Woche wird in GTA Online der Waffentransporter eingeführt – ein mobiler Shop für Waffen, Munition und Panzerung, der aus einem Vapid Speedo heraus betrieben wird und den ihr in den Straßen von Los Santos aufspüren könnt.

Als Alternative zu den stationären Filialen von Ammu-Nation agiert dieser neue Mitbewerber im Graubereich und bietet ein wöchentlich wechselndes Angebot an Waffen und Ausrüstung zu reduzierten Preisen und ohne Rangbeschränkung an, darunter die neuesten Waffen wie die Railgun.

Außerdem können alle, die eine neue Herausforderung suchen, die Missionen aus First Dose im neu verfügbaren schweren Modus angehen und dabei bis 8. Februar 50 % mehr GTA$ und RP sowie weitere Belohnungen verdienen.

Die Highlights der Woche:

Der neue Waffentransporter – mit modernsten Waffen, Panzerung und Munition zu günstigen Preisen

– mit modernsten Waffen, Panzerung und Munition zu günstigen Preisen Neue Waffe : die Railgun

: die Railgun Hard-Mode-Event: First Dose mit 50 % mehr GTA$ und RP bis 8. Februar und diesen Belohnungen: Schließt eine beliebige First-Dose-Mission auf „Schwer“ ab und erhaltet das „Fooliganz in Grün“-Design für den MTL Brickade 6×6 Schließt drei verschiedene First-Dose-Missionen auf „Schwer“ ab und erhaltet das „Safari Ranger“-Design für den Överflöd Entity MT Schließt eine beliebige First-Dose-Mission auf „Schwer“ in unter zehn Minuten ab und erhaltet das „Speed Demon“-Design für den Übermacht Cypher Schließt eine beliebige First-Dose-Mission auf „Schwer“ in unter zehn Minuten ab und erhaltet das „Kisama Drifter“-Design für den Annis 300R

Doppelte GTA$ und RP in der Community-Serie mit den neuesten Jobs: REDREDRED von BURNUM–DOWN Rapid Vapid Rally von Spitfire2205 gokart Docks race von 0Xenonx0 {ALEE} Maze Bank Melee von aleeenur River-Ratfink von defryc Stunt – Blazer Aqua von pizzaaman9780 = Football Deathrun = von S-PxRxE

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Haos Premium-Testfahrzeug : Grotti Brioso R/A Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Sandy Shores nach La Puerta

Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport zum Testen und Kaufen: der Vapid Dominator ASP, der Grotti Furia, der Declasse Drift Tampa, der Enus Windsor und der Declasse Hotring Sabre

zum Testen und Kaufen: der Vapid Dominator ASP, der Grotti Furia, der Declasse Drift Tampa, der Enus Windsor und der Declasse Hotring Sabre Ausgestellt bei Luxury Autos zum Kauf: der Dinka RT3000 und der Truffade Nero

zum Kauf: der Dinka RT3000 und der Truffade Nero Die Rabatte der Woche beim Waffentransporter : 45 % Rabatt auf den kompakten EMP-Werfer, Mitglieder bei GTA+ erhalten die Kampfschrotflinte zum halben Preis und mehr

: 45 % Rabatt auf den kompakten EMP-Werfer, Mitglieder bei GTA+ erhalten die Kampfschrotflinte zum halben Preis und mehr Das Preisfahrzeug der Woche im LS Car Meet : Kommt an fünf Tagen in Folge unter die Top 3 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Vapid Caracara 4×4

: Kommt an fünf Tagen in Folge unter die Top 3 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Vapid Caracara 4×4 Testfahrzeuge im LS Car Meet : Annis ZR350, Obey 10F, Pfister Comet S2

: Annis ZR350, Obey 10F, Pfister Comet S2 Der Hauptpreis am Glücksrad : der Dinka Jester RR

: der Dinka Jester RR 30 % Rabatt auf Bunker sowie auf zugehörige Verbesserungen und Anpassungen

Fahrzeugrabatte: 40 % auf den Karin Sultan RS, 30 % auf den Karin Previon, den Dinka RT3000 und den Vapid Dominator ASP

Laufende Vorteile des Monats bei GTA+ : eine kostenlose LSD-Labor-Erweiterung für den neuen MTL Brickade 6×6, um 50 % höhere LSD-Produktionsgeschwindigkeit, das Flugzeug Buckingham Alpha-Z1 und den Hangar A17 am Flughafen von Los Santos kostenlos, 1,5x GTA$ und RP für Missionen aus First Dose, kostenlose Weihnachtskleidung und vieles mehr

: eine kostenlose LSD-Labor-Erweiterung für den neuen MTL Brickade 6×6, um 50 % höhere LSD-Produktionsgeschwindigkeit, das Flugzeug Buckingham Alpha-Z1 und den Hangar A17 am Flughafen von Los Santos kostenlos, 1,5x GTA$ und RP für Missionen aus First Dose, kostenlose Weihnachtskleidung und vieles mehr Prime-Gaming-Boni: GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming vor dem 25. Januar verknüpfen, erhalten 125.000 GTA$ und den festlichen Sprunk-Flocken-Pullover, wenn sie diese Woche zu einem beliebigen Zeitpunkt spielen

Alle Informationen findet ihr ebenso auf dem Rockstar Newswire.