Grand Theft Auto V: GTA Online-Marktplatz lässt Modder erstmals echtes Geld verdienen

Mit dem Start des Cfx Marketplace öffnet Rockstar eine neue Ära für die Modding Community von GTA Online.
Die Plattform dient als offizieller Storefront für Inhalte, die von Moddern erstellt wurden, und ermöglicht es ihnen, ihre Arbeiten erstmals gegen echtes Geld anzubieten. Damit erweitert Rockstar das bestehende Ökosystem rund um die Cfx Plattform, die bereits für ihre großen Community Projekte bekannt ist.
Der Marketplace bietet eine breite Auswahl an Premiuminhalten, die von aufwendig gestalteten Themenparks bis hin zu interaktiven Geldautomaten reichen.
Die neuen Angebote sollen Spielern zusätzliche Möglichkeiten geben, ihre Server und Erlebnisse in GTA Online individuell zu gestalten. Gleichzeitig erhalten Modder eine offizielle und abgesicherte Möglichkeit, ihre kreativen Projekte zu monetarisieren.
Mit dem Launch des Cfx Marketplace setzt Rockstar ein deutliches Zeichen für die Zukunft von Community Content und schafft einen zentralen Ort, an dem hochwertige Erweiterungen gesammelt, bewertet und genutzt werden können.
Klingt ja wie bei den Creations in Skyrim, Fallout und Starfield 🤔. Tatsächlich habe ich hier und da auch schon ne bezahl creation gekauft, aber nur wenn keine zusätzlichen Texte in englisch vorkommen, sondern nur Funktionen eben oder Bethesda hat geholfen, es in anderen Sprachen zu lokalisieren 👍
Gute Idee, um das Spiel lebendig zu halten und die Arbeit der Modder zu würdigen.
Wird sicherlich mit AI slop geflutet werden