Grand Theft Auto V: GTA Online Money Fronts erscheint am 17. Juni

GTA Online bekommt mit Money Fronts am 17. Juni 2025 ein weiteres großes Update.

GTA Online: Money Fronts, das neuste große Update für GTA Online, erscheint am 17. Juni kostenlos für alle Besitzer von GTAV und der Standalone-Version von GTA Online.

In GTA Online: Money Fronts könnt ihr drei neue Immobilien erwerben und betreiben: die Hands-On-Waschanlage, das Smoke on the Water und Higgins Helitours – allesamt seriöse Unternehmen, bei denen ihr sowohl regulär als auch unter der Hand tätig werden müsst, um euer kriminelles Netzwerk zu einem gigantischen Geldwäschesystem auszubauen.

Außerdem erwartet euch ein spannender Mix aus brandneuen Missionen, eine Reihe neuer Fahrzeuge, von Spielern gewünschte Verbesserungen der Spielerfahrung, weitere Vorteile für Mitglieder von GTA+ und vieles mehr.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Details.