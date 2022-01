Grand Theft Auto V: GTA Online: Neuer Gegnermodus, Motorrad und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

In GTA Online ist jetzt der Gegnermodus Double Down, das neue Motorrad Nagasaki Shinobi, doppelte Belohnungen und mehr verfügbar.

Double Down ist ein neuer kooperativer Gegnermodus, in dem ihr als Franklin und Lamar einen brutalen Angriff auf engstem Raum überlebt, ist ab sofort im Onlinemodus von Grand Theft Auto V spielbar. Arbeitet zusammen und nutzt das Waffenarsenal, das euch zur Verfügung steht, um die Angreifer auszuschalten, die mit doppelläufigen Schrotflinten auf euch schießen.

Egal, ob ihr euch als Franklin und Lamar in einem Zugdepot versteckt und um euer Leben kämpft, oder ob ihr euch wie wild auf sie stürzt, beide Teams verdienen 3x GTA$ und RP für das Spielen von Double Down. Allein durch die Teilnahme an einer Runde erhaltet ihr sogar einen Pauschalbonus von 200.000 GTA$ (Auslieferung innerhalb von 72 Stunden).

Holt euch jetzt die Nagasaki Shinobi. Das Kraftpaket ist ab sofort bei Legendary Motorsport erhältlich.

Eine der Spuren zu Dr. Dre’s gestohlenen Tracks führt direkt zu einer Villenparty in Rockford Hills. Spieler werden entsprechend gekleidet sein, sich cool verhalten, um die Party zu betreten und die Quelle aufzuspüren, und sich dann mit Franklin und Imani bei der Extraktion abstimmen. Operator verdienen die ganze Woche lang 2X GTA$ und RP für das High Society Leak Finale, das Dr. Dre’s Track The Scenic Route enthält.

Beim Unternehmertum geht es darum, potenzielle Risiken und Chancen zu erkennen. Nehmt den Ruf der Gelegenheit an und stellt sicher, dass ihr die Payphone Hits für Franklin abholt und abschließt, um 2X GTA$ und RP zu verdienen.

Nachdem ihr Dr. Dre’s VIP-Vertrag vollständig abgeschlossen habt, besucht den Smoking Room in den Record A Studios, um die schicke pastellgrüne Smoking Jacket als Bonus zu erhalten.

Jeder Mogul braucht ein oder zwei loyale Gefolgsleute, wenn die Geschäfte schief laufen und die Waffen gezogen werden. Diejenigen, die dem Ruf folgen, verdienen bis zum 19. Januar das Dreifache der üblichen Gehälter für Bodyguards und Associates.

Aufstrebende und aufsteigende LS Car Meet-Mitglieder, die sich an fünf aufeinander folgenden Tagen in der Street Race Series unter den Top 2 platzieren, erhalten die Schlüssel zu einem Dinka RT3000.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Wagen? Gute Neuigkeiten: Besucht diese Woche die Teststrecke des Autotreffs, um den Obey Tailgater S, den Vulcar Warrener HKR und den Karin Sultan Classic kurz zu testen, die Motoren in einem Scramble auf Touren zu bringen, in einem Time Trial gegen die Uhr zu fahren oder einfach nur eine Spritztour zu machen.

Geht in die Lobby des Diamond Casino & Resort und dreht das Glücksrad, um GTA$, RP, Kleidung, Snacks und alle möglichen geheimnisvollen Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis auf dem Siegertreppchen ist in dieser Woche kein Geringerer als der Ocelot Jugular – eine schicke Sportlimousine.

Kauft eine beliebige Celebrity Solutions-Agentur und verschönert sie nach euren Wünschen – diese Woche mit 25 Prozent Rabatt. Vergesst nicht, eure Fahrzeuge auf den neuesten Stand zu bringen, mit Raketen-Störsendern und Upgrades für Fernsteuerungseinheiten für geeignete Fahrzeuge, die mit The Contract veröffentlicht werden. Hier könnt ihr 30 Prozent sparen. Apropos, schnappt euch einen Dewbauchee Champion für ebenfalls 30 Prozent Rabatt und verstaut ihn in eurer Garage.