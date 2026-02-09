Grand Theft Auto V: GTA Online-Spieler landet unfassbaren Frontflip mit einem Sattelschlepper

In GTA Online gelingt einem Spieler ein spektakulärer Stunt, als er mit einem massiven Truck einen perfekten Frontflip ausführt und den Trailer danach wieder sauber einfängt.

In der Community von GTA Online sorgt aktuell ein Clip für Aufsehen, der zeigt, wie kreativ und physikverachtend die Stunts im Spiel ausfallen können.

Reddit-User mit dem Namen u/TheRealMurda10k hat es geschafft, einen Frontflip mit einem kompletten Sattelschlepper auszuführen und den Anhänger anschließend wieder einzufangen, als wäre es die leichteste Übung.

Der Clip zeigt, wie der Truck mit hoher Geschwindigkeit über eine Kante schießt, sich nach vorne überschlägt und trotz des massiven Gewichts sauber auf den Rädern landet. Noch beeindruckender ist der Moment, in dem der Trailer wieder korrekt einrastet, ohne dass das Fahrzeug ins Schleudern gerät oder die Kontrolle verliert.

Solche Stunts gehören zu den Highlights der GTA-Online-Community, die immer wieder beweist, wie weit sich die Spielphysik ausreizen lässt. Der Clip verbreitet sich derzeit rasant und zeigt einmal mehr, wie kreativ Spieler mit den Möglichkeiten von Los Santos umgehen.

GTA Online player pulls off a front flip in a semi-truck and catches the trailer 🎥: u/TheRealMurda10k pic.twitter.com/Wq5LDfHxts — Dexerto (@Dexerto) February 7, 2026