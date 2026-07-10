Grand Theft Auto V: GTA Online The Kortz Center Heist erscheint am 14. Juli

Das neue große Update für GTA Online mit dem Titel „The Kortz Center Heist“ erscheint am 14. Juli.

The Kortz Center Heist – das neue große Update für GTA Online – erscheint am 14. Juli. In diesem brandneuen Raubüberfall habt ihr es auf wertvolle, handgefertigte Kunstwerke abgesehen, die im führenden Kulturzentrum von Los Santos ausgestellt sind.

In Zusammenarbeit mit einem Kunstfälscher tauscht ihr unentdeckt unbezahlbare Meisterwerke des Museums aus, die ihr dann entweder als Hehlerware verkauft oder eurer eigenen Kunstsammlung hinzufügt.

Die weiteren Highlights der Woche:

Jede Woche drei neue Gemälde und unzählige Möglichkeiten, sie zu stehlen, was ein einzigartiges neues Maß an Wiederspielwert bietet

Eine Flotte von Fahrzeugen der Spitzenklasse, darunter neue Supersportwagen sowie Fahrzeuge, die mit Drifttuning und Hao’s Special Works kompatibel sind

Exklusive Belohnungen für Spieler, die sich vor dem 13. Juli für das Kunstsammler-Programm anmelden, darunter bis zu 1.500.000 GTA$ als Bonus und die Möglichkeit, ein besonderes, sehr wertvolles Gemälde zu stehlen

Updates für den Rockstar-Mission-Creator

Alle Informationen findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire. Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.