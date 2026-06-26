Grand Theft Auto V: GTA Online: The Kortz Center Heist erscheint im Juli

The Kortz Center Heist ist das nächste große Update in GTA Online und bietet einen neuen, heiß ersehnten Raubüberfall, der auf das Kortz Center und seine Sammlung internationaler Kunstwerke von unschätzbarem Wert abzielt. Ab Juli können Spieler sich auf ihren nächsten großen Beutezug vorbereiten und über mehrere Wochen im Rahmen

The Kortz Center Heist ist das nächste große Update in GTA Online und bietet einen neuen, heiß ersehnten Raubüberfall, der auf das Kortz Center und seine Sammlung internationaler Kunstwerke von unschätzbarem Wert abzielt.

Ab Juli können Spieler sich auf ihren nächsten großen Beutezug vorbereiten und über mehrere Wochen im Rahmen des Kunstsammler-Programms seltene und exklusive Kostbarkeiten aneignen sowie Bonus-GTA$, rekordverdächtige Rabatte auf Ingame-Objekte und vieles mehr in Anspruch nehmen.

Und falls ihr es verpasst habt: Außerdem können alle, die GTA5 auf PS4 oder mit der digitalen Xbox-One-Version spielen, kostenlos auf GTA5 für PS5 oder Xbox Series X|S upgraden.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.