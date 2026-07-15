Grand Theft Auto V: GTA Online The Kortz Center Heist ist jetzt verfügbar

GTA Online erweitert seine Welt mit einem neuen Heist rund um das Kortz Center.

Ein neuer Auftrag wartet in Los Santos: GTA Online erhält mit The Kortz Center Heist einen neuen Raubüberfall, bei dem Spieler das berühmte Kulturzentrum infiltrieren und wertvolle Kunstwerke erbeuten können.

Für den neuen Heist arbeiten Spieler mit dem mysteriösen Mr. Faber und seinem erfahrenen Fixer Raf De Angelis zusammen. Gemeinsam planen sie einen spektakulären Coup im Kortz Center, einem der bekanntesten Orte der Stadt.

Der neue Inhalt ist ab sofort in GTA Online verfügbar und erweitert die kriminellen Aktivitäten des Multiplayer-Modus um eine weitere große Mission.

In diesem brandneuen, heißerwarteten Raubüberfall arbeitet ihr mit einem professionellen Kunstfälscher zusammen, um das führende Kulturzentrum von Los Santos zu infiltrieren und die Albert-Crisp-Sammlung zu stehlen – eine rotierende Auswahl wertvoller, handgefertigter Kunstwerke antiker und zeitgenössischer Meister.

Ihr erhaltet jede Woche einen Bonus für das erste erfolgreich gestohlene und verkaufte Gemälde, das ein „Hauptziel“ ist. Um diese Neuerung gebührend zu feiern, wurde derselbe wöchentliche einmalige Bonus auch auf andere Raubüberfälle und Updates ausgeweitet, sodass es sich nun noch mehr lohnt, die gesamte Bandbreite an Aktivitäten, die GTA Online zu bieten hat, auszuprobieren.

Die weiteren Highlights der Woche:

Sieben neue Fahrzeuge , darunter der Benefactor LRC GT (Supersportwagen) und der Grotti Caruccia GT (Sportwagen), sowie der gepanzerte Vapid Caracara, den ihr euch kostenlos verdienen könnt, indem ihr alle Karrierefortschrittsherausforderungen der Stufe 4 im Kortz Center Heist abschließt

, darunter der Benefactor LRC GT (Supersportwagen) und der Grotti Caruccia GT (Sportwagen), sowie der gepanzerte Vapid Caracara, den ihr euch kostenlos verdienen könnt, indem ihr alle Karrierefortschrittsherausforderungen der Stufe 4 im Kortz Center Heist abschließt Neue Ergänzungen für den Rockstar-Mission-Creator , darunter Zombies, verschiebbare und rotierende Objekte, Warp-Punkte, verbesserte Zwischensequenzen und neue Features für heimliche Vorgehensweisen wie Verkleidungen und Überwachungskameras

, darunter Zombies, verschiebbare und rotierende Objekte, Warp-Punkte, verbesserte Zwischensequenzen und neue Features für heimliche Vorgehensweisen wie Verkleidungen und Überwachungskameras Spezialbelohnungen für alle, die den Status „Elite-Mitglied“ im Kunstsammler-Programm vor dem 13. Juli erreicht haben – unter anderem 1.000.000 GTA$ Rabatt auf das Atelier, ein kostenloses Tresor-Tastenfeld, den Helikopter Annihilator Stealth kostenlos von Warstock, eine einzigartige Skulptur, sowie die Möglichkeit, ein einzigartiges wertvolles „Hauptziel-Gemälde“ zu stehlen

– unter anderem 1.000.000 GTA$ Rabatt auf das Atelier, ein kostenloses Tresor-Tastenfeld, den Helikopter Annihilator Stealth kostenlos von Warstock, eine einzigartige Skulptur, sowie die Möglichkeit, ein einzigartiges wertvolles „Hauptziel-Gemälde“ zu stehlen Freut euch in den kommenden Wochen und Monaten auf noch mehr Action – darunter ein neues Supersportwagen-Modell sowie neue drifttaugliche Fahrzeuge, Updates für die Community-Missionsserie und mehr.

Zusätzlich können Spieler GTA Online noch bis zum 20. Juli kostenlos ausprobieren. Für den Zugriff ist auf Xbox kein Xbox Game Pass-Abonnement erforderlich.