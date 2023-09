Grand Theft Auto V: GTA Trilogy für GTA+ Abonnenten

Falls ihr ein GTA+ Abonnement abgeschlossen habt, um euch zahlreiche Vorteile für GTA Online zu sichern, dann gibt es jetzt einen weiteren Grund zur Freude, denn ab sofort ist die GTA Trilogie im Abo enthalten. Somit bekommt ihr die komplette Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (19,99 € Amazon) im GTA+ Abonnement.

In Zukunft sollen die verfügbaren Spiele immer wechseln und somit ältere Spiele von Rockstar Games im GTA+ Abo rotieren und bereitgestellt werden. Bis zum 11. Oktober ist Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition in GTA+ enthalten.