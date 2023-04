Diese Woche in GTA Online: Das Hard-Mode-Event für The Last Dose, der SUV Weeny Issi Rally kehrt zurück und mehr.

Wer sich in GTA Online nach einer echten Herausforderung sehnt, kann am psychedelischen Hard-Mode-Event für The Last Dose teilnehmen und bis 17. Mai seltene Belohnungen ergattern.

Außerdem ist der HSW-kompatible SUV Weeny Issi Rally bei Southern San Andreas Super Autos und in Simeons Premium Deluxe Motorsport für begrenzte Zeit wieder erhältlich. Und: Die kürzlich angekündigten Preisanpassungen für bestimmte Fahrzeuge treten ab heute in Kraft.

Die Highlights der Woche:

2x GTA$ und RP in Zielerfassung

in Zielerfassung 1,5x GTA$ und RP in The Last Dose

in The Last Dose Belohnungen für das Hard-Mode-Event The Last Dose: Schließt Intervention auf „schwer“ ab und erhaltet die pinke und die limettengrüne breite SC-Münzen-Brille Schließt Unübliche Verdächtige auf „schwer“ ab und erhaltet die klassische bestickte DS-Tiger-Jeans Schließt Zwangseinweisung auf „schwer“ ab, ohne zu sterben, und erhaltet die schwarze VDG-Strickjacke sowie die breite schwarze VDG-Bandana-Hose Schließt alle Missionen aus The Last Dose auf „schwer“ ab, um ein Design für die Mikro-MP zu erhalten

Der Weeny Issi Rally (SUV) ist wieder erhältlich bei Southern San Andreas Super Autos oder in Simeons Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport – aber nur bis 3. Mai

bei Southern San Andreas Super Autos oder in Simeons Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport – aber nur bis 3. Mai Neue breite Brillen – erhältlich in allen Bekleidungsgeschäften der Stadt

– erhältlich in allen Bekleidungsgeschäften der Stadt Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S Das HSW-Premium-Testfahrzeug : der Declasse Vigero ZX Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Del Perro Beach nach Murrieta Heights

Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport: der wieder erhältliche Weeny Issi Rally (SUV), der Declasse Tulip M-100 (Muscle-Car, 25 % Rabatt), der Enus Stafford (Limousine), der Karin Kuruma (gepanzert, Sportwagen, 35 % Rabatt) und die Invetero Coquette D10 (Sportwagen)

der wieder erhältliche Weeny Issi Rally (SUV), der Declasse Tulip M-100 (Muscle-Car, 25 % Rabatt), der Enus Stafford (Limousine), der Karin Kuruma (gepanzert, Sportwagen, 35 % Rabatt) und die Invetero Coquette D10 (Sportwagen) Ausgestellt bei Luxury Autos: der Överflöd Entity XXR (Supersportwagen) und der Entity MT (Supersportwagen, 25 % Rabatt)

der Överflöd Entity XXR (Supersportwagen) und der Entity MT (Supersportwagen, 25 % Rabatt) Der Hauptpreis am Glücksrad: der Ocelot Lynx (Sportwagen)

der Ocelot Lynx (Sportwagen) Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: der Declasse Tulip (Muscle-Car), der Dinka Kanjo SJ (Coupé) und der Vapid Peyote Gasser (Muscle-Car)

der Declasse Tulip (Muscle-Car), der Dinka Kanjo SJ (Coupé) und der Vapid Peyote Gasser (Muscle-Car) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Kommt drei Tage in Folge in Straßenrennen unter die Top 3 und gewinnt einen Överflöd Entity XF (Supersportwagen)

Kommt drei Tage in Folge in Straßenrennen unter die Top 3 und gewinnt einen Överflöd Entity XF (Supersportwagen) 30 % Rabatt auf die Garage am Eclipse Blvd.

auf die Garage am Eclipse Blvd. Fahrzeugrabatte: 25 % auf den Överflöd Entity MT (Supersportwagen) und den Declasse Tulip M-100 (Muscle-Car) sowie 35 % auf den Karin Kuruma (gepanzert, Sportwagen)

25 % auf den Överflöd Entity MT (Supersportwagen) und den Declasse Tulip M-100 (Muscle-Car) sowie 35 % auf den Karin Kuruma (gepanzert, Sportwagen) Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf das Kampfgewehr und, nur mit GTA+, 50 % Rabatt auf das Gefechts-MG

30 % Rabatt auf das Kampfgewehr und, nur mit GTA+, 50 % Rabatt auf das Gefechts-MG Vorteile mit GTA+: ein kostenloser Karin Boor, das Meth-Labor in Paleto Bay mit kostenloser Personalverbesserung, das „Spritzer“-Design für den Baseballschläger und für das Messer beim Waffentransporter, neue Chamäleon-Lackierungen – „dunkelblaue Perle“ und „grüne prismatische Perle“ – kostenlos bei Los Santos Customs sowie 50 % mehr GTA$ und RP für LSD-Labor-Verkaufsmissionen und mehr.

Alle Informationen findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire.