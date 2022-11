Grand Theft Auto V: Heist-Event gipfelt in einer brandneuen Heist-Herausforderung

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Das Heist-Event in GTA Online gipfelt in einer brandneuen Heist-Herausforderung!

Die Heist-Herausforderung in GTA Online findet ihr episches Ende: Nur eine Woche lang kann die Community gemeinsam 2 Billionen GTA$ in allen Heist-Finalen erbeuten und damit eine besondere Belohnung am Ende des Jahres freischalten.

Die Highlights der Woche:

Heist-Herausforderung: Erbeutet als Community 2 Billionen GTA$ in allen Heist-Finalen und verdient eine besondere Belohnung später im Jahr

Doppelte GTA$ und RP im Pacific-Standard-Raub und in allen Vorbereitungsmissionen der klassischen Raubüberfälle

und in allen Vorbereitungsmissionen der klassischen Raubüberfälle 1,5x GTA$ und RP in allen Ausrüstungsmissionen des Weltuntergangs-Raubübefalls

in allen Ausrüstungsmissionen des Weltuntergangs-Raubübefalls 2,5x GTA$ und RP in Verfolgungsrennen, für Kontaktmissionen von Martin Madrazo und in Hunting Pack (Remix)

in Verfolgungsrennen, für Kontaktmissionen von Martin Madrazo und in Hunting Pack (Remix) Neues Fahrzeug : Der Übermacht Sentinel Classic Widebody ist ab sofort verfügbar

: Der Übermacht Sentinel Classic Widebody ist ab sofort verfügbar Kostenloses „Außer Gefecht!“- und „Randale“-T-Shirt zum 25. Jubiläum von Grand Theft Auto

Leibwächter und Mitarbeiter verdienen 2,5x GTA$ in dieser Woche

verdienen 2,5x GTA$ in dieser Woche Verdient euch den Pacific-Standard-Pullover für den Abschluss des Pacific-Standard-Raubs

für den Abschluss des Pacific-Standard-Raubs Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Das HSW-Premium-Testfahrzeug : Pfister Astron Custom Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Textile City nach Stab City

Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport zum Testen und Kaufen: der Bravado Buffalo STX mit eisweißer Metallic-Lackierung, der Maxwell Vagrant in Gelb und mit Naturreservatdesign, ein klassisch-schwarzer Vulcar Warrener HKR, der Vapid Flash GT in Rot-Metallic und mit „Rennflaggen mit Streifen“-Design, ein Canis Seminole Frontier mit dunkelgrüner Metallic-Lackierung

zum Testen und Kaufen: der Bravado Buffalo STX mit eisweißer Metallic-Lackierung, der Maxwell Vagrant in Gelb und mit Naturreservatdesign, ein klassisch-schwarzer Vulcar Warrener HKR, der Vapid Flash GT in Rot-Metallic und mit „Rennflaggen mit Streifen“-Design, ein Canis Seminole Frontier mit dunkelgrüner Metallic-Lackierung Ausgestellt bei Luxury Autos zum Kauf: der Enus Deity und der Imponte Deluxo

zum Kauf: der Enus Deity und der Imponte Deluxo Das Preisfahrzeug der Woche im LS Car Meet : Gewinnt an fünf Tagen in Folge ein Verfolgungsrennen und erhaltet den Vysser Neo.

: Gewinnt an fünf Tagen in Folge ein Verfolgungsrennen und erhaltet den Vysser Neo. Testfahrzeuge im LS Car Meet : Benefactor SM722, Pegassi Torero XO, Benefactor LM87

: Benefactor SM722, Pegassi Torero XO, Benefactor LM87 Der Hauptpreis am Glücksrad : Progen T20

: Progen T20 Immobilien-Rabatte : 50 % auf Bunker samt zugehöriger Verbesserungen und Modifikationen, 40 % auf Autowerkstätten und zugehörige Verbesserungen und Modifikationen

: 50 % auf Bunker samt zugehöriger Verbesserungen und Modifikationen, 40 % auf Autowerkstätten und zugehörige Verbesserungen und Modifikationen Black-Friday-Rabatte (vom 25. bis 28. November): 50 % auf Galaxy-Superyachten, -Verbesserungen & -Modifikationen, den Imponte Deluxo, den Declasse Scramjet, die Mammoth Avenger, den Pegassi Toreador, die Pegassi Oppressor, die Pegassi Oppressor MK II, Casino-Penthouse-Dekorationen, die RO-86 Alkonost und den HVY Chernobog, 40 % auf den Imponte Ruiner 2000, die Buckingham Luxor, die Buckingham Luxor Deluxe, die Buckingham Swift, die Buckingham Swift Deluxe, den Pegassi Torero XO, den Benefactor SM722 und den Benefactor LM87

Laufende Vorteile des Monats bei GTA+ : der Hubschrauber Buckingham SuperVolito, die Penthouse Suite 1 im Eclipse Tower, 1x pro Woche garantiert die Pantherstatue als Ziel bei The Cayo Perico Heist, 50 % mehr GTA$ bei Der Fleeca-Überfall, Der Gefängnisausbruch, Der Humane-Labs-Überfall, Serie-A-Finanzierung und Der Pacific-Standard-Überfall, kostenlose Einsatzwesten und kugelsichere Helme, 2x Reputation bei allen Rennen im LS Car Meet und mehr

: der Hubschrauber Buckingham SuperVolito, die Penthouse Suite 1 im Eclipse Tower, 1x pro Woche garantiert die Pantherstatue als Ziel bei The Cayo Perico Heist, 50 % mehr GTA$ bei Der Fleeca-Überfall, Der Gefängnisausbruch, Der Humane-Labs-Überfall, Serie-A-Finanzierung und Der Pacific-Standard-Überfall, kostenlose Einsatzwesten und kugelsichere Helme, 2x Reputation bei allen Rennen im LS Car Meet und mehr Prime-Gaming-Boni: GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 125.000 GTA$, wenn sie diese Woche zu einem beliebigen Zeitpunkt spielen. Zusätzlich gibt es für Prime-Gaming-Mitglieder einen einmaligen Login-Bonus für das Spielen zwischen dem 3. November und 7. Dezember. Mitglieder bei GTA+ erhalten zusätzlich zu diesem Bonus weitere 500.000 GTA$.

Alle Informationen findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire.