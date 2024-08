Grand Theft Auto V: Highlights der Woche in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: Gunrunning-Boni, 2x Belohnungen für Fooligan-Jobs, in Deadline und mehr.

Bunker-Besitzer in GTA Online können in dieser Woche doppelte Belohnungen in Bunker-Verkaufsmissionen abkassieren und sich über schnelleren Forschungsfortschritt in Bunkerforschungsmissionen freuen.

Als Sahnehäubchen erhalten alle, die drei Bunkerforschungsmissionen abschließen, 100.000 GTA$ als Bonus sowie ein kostenloses Warstock-T-Shirt.

Die Highlights der Woche:

Doppelte GTA$ & RP für Bunker-Verkaufsmissionen, Fooligan-Jobs und in Deadline

2x GTA$, RP und Forschungsfortschritt bei Bunkerforschungsmissionen

100.000 GTA$ als Bonus sowie ein kostenloses Warstock-T-Shirt für den Abschluss von drei Bunkerforschungsmissionen

für den Abschluss von drei Bunkerforschungsmissionen Doppelte Forschungsgeschwindigkeit im Bunker

30 % Rabatt auf Bunker samt zugehörigen Verbesserungen und Anpassungen

Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Lampadati Tigon (Supersportwagen), Dewbauchee Rapid GT Classic (Klassiker), Bravado Verlierer (Sportwagen), Pegassi Vacca (Supersportwagen), Nagasaki Hot Rod Blazer (Geländewagen)

Lampadati Tigon (Supersportwagen), Dewbauchee Rapid GT Classic (Klassiker), Bravado Verlierer (Sportwagen), Pegassi Vacca (Supersportwagen), Nagasaki Hot Rod Blazer (Geländewagen) Ausgestellt bei Luxury Autos: Annis Euros X32, Överflöd Pipistrello

Annis Euros X32, Överflöd Pipistrello Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 2 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Principe Lectro

Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 2 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Vysser Neo, Invetero Coquette BlackFin, Dewbauchee Rapid GT Cabrio

Vysser Neo, Invetero Coquette BlackFin, Dewbauchee Rapid GT Cabrio Fahrzeugrabatte: 40 % auf den Lampadati Tigon, 30 % auf die Nagasaki Shotaro, den Progen T20, den BF Dune FAV, den HVY Nightshark, den bewaffneten Declasse Tampa und den Vapid Flash GT

40 % auf den Lampadati Tigon, 30 % auf die Nagasaki Shotaro, den Progen T20, den BF Dune FAV, den HVY Nightshark, den bewaffneten Declasse Tampa und den Vapid Flash GT Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf den Granatwerfer und (nur mit GTA+) 30 % auf die klassische Pistole

30 % Rabatt auf den Granatwerfer und (nur mit GTA+) 30 % auf die klassische Pistole Für Mitglieder bei GTA+: Diesen Monat gibt es zum letzten Mal einen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$ zusätzlich zum üblichen Bonus von 500.000 GTA$ für alle Mitglieder sowie einen kostenlosen Benefactor Vorschlaghammer (Limousine), eine kostenlose Drifttuningverbesserung für den Vorschlaghammer, kostenlose Kleidung und mehr

Alle Informationen findet ihr auf dem Rockstar Newswire.