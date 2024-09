Grand Theft Auto V: Highlights der Woche in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: Doppelte Boni für Assault on ATT-16, Madrazo-Mordaufträge und Extraktion, Geschenke zum Oktoberfest und mehr.

Verdient diese Woche doppelte GTA$ und RP in Assault on ATT-16 – dem dynamischen, mehrstufigen Gegner-Modus, in dem die Schlachten in Fort Zancudo beginnen und erst auf dem Flugzeugträger USS Luxington enden.

Und: Das Oktoberfest geht in die zweite Woche – sichert euch euer Wiesn-Outfit, bevor es kommende Woche schon wieder in die Halloween-Saison geht. Freut euch auf brandneue Überlebenskämpfe in North Yankton, die Rückkehr von beliebten Halloween-Modi und mehr.

Die Highlights der Woche:

2x GTA$ und RP für Assault on ATT-16, Madrazo-Mordaufträge und Extraktion

100.00 GTA$ als Bonus für den Abschluss von drei Madrazo-Mordaufträgen

für den Abschluss von drei Madrazo-Mordaufträgen Geschenke zum Oktoberfest: Das zünftige Berg-Outfit mit Trachtenhemd und Lederhose, das Pißwasser-„Good Time“-T-Shirt, die goldenen Pißwasser-Shorts sowie zeitlich limitierte Designs für den Übermacht Cypher (Drift) und den Übermacht Sentinel Classic Widebody (Drift) gibt es kostenlos, wenn ihr bis 9. Oktober spielt.

Pegassi Torero, Karin 190z, Vapid Hustler, Vapid Riata und Dinka Thrust Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Canis Castigator, Bollokan Envisage

Canis Castigator, Bollokan Envisage Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Übermacht Niobe

Übermacht Niobe Landet an vier Tagen in Folge in den Top 3 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Obey 8F Drafter kostenlos

Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Vapid FMJ, Übermacht Revolter, Vapid Clique

Vapid FMJ, Übermacht Revolter, Vapid Clique Der Hauptpreis am Glücksrad: Pfister Neon

Pfister Neon Fahrzeugrabatte: 40 % auf den HVY Barrage, das Kurtz-31-Patroullienboot, die P-45 Nokota, den Grotti Furia und den Benefactor LM87, 30 % auf den Karin 190z, den Pegassi Torero, den Vapid Clique, den Gallivanter Baller ST-D, den Übermacht Revolter und den Vapid FMJ sowie 25 % auf den Bollokan Envisage

50 % auf das Kompaktgewehr und (nur mit GTA+) 30 % auf die Minigun Vorteile mit GTA+: Verdient 4x GTA$ und RP mit Madrazo-Mordaufträgen und holt euch die neue Chamäleon-Lackierung „Blaue prismatische Perle“, die neue Chamäleon-Felgenfarbe „Dunkelblaue Perle“, einen kostenlosen Enus Deity (Limousine) und das dazugehörige Goldblatt-Design und vieles mehr

Alle Informationen findet ihr auf dem Rockstar Newswire.