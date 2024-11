Grand Theft Auto V: Highlights der Woche in GTA Online

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: die Heist-Herausforderung geht weiter, 2x Boni in der Bunkerserie und vieles mehr.

Ihr könnt diese Woche doppelte Belohnungen im Finale des Doomsday Heists abstauben – ein weiterer süßer Ansporn im Bestreben der Community, gemeinsam 20 Billionen GTA$ in der Heist-Herausforderung zu erbeuten.

Und: profitiert von doppelten GTA$ und RP in den klaustrophobischen Scharmützeln der Bunkerserie, oder draußen an der frischen Luft in Hetzjagd.

Die Highlights der Woche:

Doppelte GTA$ und RP im Finale des Weltuntergang-Szenarios, in der Bunkerserie und Hetzjagd

Doppelte GTA$ für Taxifahrten

Die Heist-Herausforderung geht weiter: Stehlt bis 4. Dezember gemeinsam 20 Billionen GTA$ in ausgewählten Heist-Finalen und erhaltet die Pacific-Standard-Bomberjacke und ein paar Überraschungen aus dem Dezember-Update, darunter ein neues Fahrzeug.

Den Cliffford-Hoodie und 100.000 GTA$ Bonus für den Abschluss des Weltuntergang-Szenario-Raubüberfall

für den Abschluss des Weltuntergang-Szenario-Raubüberfall 40 % Rabatt auf Basen sowie Verbesserungen und Anpassungen

Diese Woche im Ausstellungsraum von Simeons Premium Deluxe Motorsport: Albany Hermes, Benefactor Streiter, Annis Savestra, Übermacht SC1, Lampadati Viseris

Albany Hermes, Benefactor Streiter, Annis Savestra, Übermacht SC1, Lampadati Viseris Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Grotti Turismo Omaggio, Invetero Coquette D1

Grotti Turismo Omaggio, Invetero Coquette D1 Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an drei Tagen in Folge in den Top 5 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Ocelot Penetrator kostenlos

Landet an drei Tagen in Folge in den Top 5 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Ocelot Penetrator kostenlos Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Der Bravado Buffalo EVX

Der Bravado Buffalo EVX Testfahrzeuge im LS Car Meet: Dinka Jester, Western Cliffhanger, Invetero Coquette

Dinka Jester, Western Cliffhanger, Invetero Coquette Der Hauptpreis am Glücksrad: Dinka Kanjo SJ

Dinka Kanjo SJ Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Lampadati Viseris, den Übermacht SC1, den Annis Savestra, den Benefactor Vorschlaghammer, den Mammoth Thruster, den HVY Chernobog, die Volatol, den TM-02 Khanjali und den Buckingham Akula sowie 40 % auf den Pfister Neon und den Överflöd Autarch

30 % auf den Lampadati Viseris, den Übermacht SC1, den Annis Savestra, den Benefactor Vorschlaghammer, den Mammoth Thruster, den HVY Chernobog, die Volatol, den TM-02 Khanjali und den Buckingham Akula sowie 40 % auf den Pfister Neon und den Överflöd Autarch Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf die taktische MP und (nur mit GTA+) 50 % auf alle Waffen und Wurfwaffen

30 % Rabatt auf die taktische MP und (nur mit GTA+) 50 % auf alle Waffen und Wurfwaffen Vorteile mit GTA+: Eine kostenlose Nagasaki Shinobi, Biker-Bekleidung und 50 % auf MC-Clubhäuser, 2x Belohnungen für LS-Tags & mehr.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.