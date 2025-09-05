Grand Theft Auto V: Highlights der Woche in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: 2x Belohnungen in Assault on Cayo Perico, für Telefonzellen-Attentate, in der Community-Rennserie und mehr!

Nur noch in dieser Woche erhaltet ihr 2x GTA$ und RP, wenn ihr es im brandneuen Cayo-Perico-Überlebenskampf mit Untoten aufnehmt.

Wer sich lieber einer anderen Herausforderung auf El Rubios privatem Inselparadies stellen möchte: Assault on Cayo Perico bringt euch doppelte Belohnungen ein – genau wie Telefonzellen-Attentate, Hotring-Rennen und mehr.

Die Highlights der Woche:

2x GTA$ und RP in Assault on Cayo Perico, im Cayo-Perico-Überlebenskampf, für Telefonzellen-Attentate, in Hotring-Rennen und der Community-Rennserie

Letzte Chance:

Fürs Spielen von GTA Online erhaltet ihr diese Woche die Panther-Tourjacke kostenlos Das I-Survived-Cayo-Perico-T-Shirt kostenlos , wenn ihr den Cayo-Perico-Überlebenskampf spielt Schließt alle 10 Wellen eines beliebigen Überlebenskampfes ab und erhaltet 100.000 GTA$ und das Bukanier-Outfit



Mitglieder bei GTA+ können sich ihre 2.000.000 GTA$ als Geschenk zum Sommerausklang nur noch bis 17. September abholen, indem sie einfach GTA Online spielen

nur noch bis 17. September abholen, indem sie einfach GTA Online spielen Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: LCC Hexer, Western Cliffhanger, Benefactor Surano, LCC Avarus, Weeny Dynasty

LCC Hexer, Western Cliffhanger, Benefactor Surano, LCC Avarus, Weeny Dynasty Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Übermacht Sentinel GTS und Annis 300R

Übermacht Sentinel GTS und Annis 300R Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Benefactor Stirling GT

Benefactor Stirling GT Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an drei Tagen in Folge in den Top 2 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Enus Paragon R

Landet an drei Tagen in Folge in den Top 2 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Enus Paragon R Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Albany Alpha, Benefactor Streiter, Benefactor XLS

Albany Alpha, Benefactor Streiter, Benefactor XLS Der Hauptpreis am Glücksrad: Penaud La Coureuse

Penaud La Coureuse Rabatte: 30 % auf den Karin Sultan Classic, den Coil Raiden, den Annis RE-7B, den RUNE Zhaba, den Lampadati Viseris, den Übermacht Rhinehart, den Dinka Blista Kanjo und die Western Rampant Rocket

30 % auf den Karin Sultan Classic, den Coil Raiden, den Annis RE-7B, den RUNE Zhaba, den Lampadati Viseris, den Übermacht Rhinehart, den Dinka Blista Kanjo und die Western Rampant Rocket Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf das Gefechtsgewehr und (nur mit GTA+) 40 % auf das Militärgewehr

30 % Rabatt auf das Gefechtsgewehr und (nur mit GTA+) 40 % auf das Militärgewehr Vorteile mit GTA+: Einen kostenlosen Pegassi Torero XO (Supersportwagen) im Vinewood Car Club sowie Atomic-Racing-Kleidung, die neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe „grün-roter Flop“, 50 % Rabatt auf Autowerkstätten und Drifttuning-Verbesserungen und mehr

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.