Grand Theft Auto V: Highlights der Woche in GTA Online

Nur noch in dieser Woche erhaltet ihr 2x GTA$ und RP, wenn ihr es im brandneuen Cayo-Perico-Überlebenskampf mit Untoten aufnehmt.
Wer sich lieber einer anderen Herausforderung auf El Rubios privatem Inselparadies stellen möchte: Assault on Cayo Perico bringt euch doppelte Belohnungen ein – genau wie Telefonzellen-Attentate, Hotring-Rennen und mehr.
Die Highlights der Woche:
- 2x GTA$ und RP in Assault on Cayo Perico, im Cayo-Perico-Überlebenskampf, für Telefonzellen-Attentate, in Hotring-Rennen und der Community-Rennserie
- Letzte Chance:
- Fürs Spielen von GTA Online erhaltet ihr diese Woche die Panther-Tourjacke kostenlos
- Das I-Survived-Cayo-Perico-T-Shirt kostenlos, wenn ihr den Cayo-Perico-Überlebenskampf spielt
- Schließt alle 10 Wellen eines beliebigen Überlebenskampfes ab und erhaltet 100.000 GTA$ und das Bukanier-Outfit
- Mitglieder bei GTA+ können sich ihre 2.000.000 GTA$ als Geschenk zum Sommerausklang nur noch bis 17. September abholen, indem sie einfach GTA Online spielen
- Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: LCC Hexer, Western Cliffhanger, Benefactor Surano, LCC Avarus, Weeny Dynasty
- Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Übermacht Sentinel GTS und Annis 300R
- Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Benefactor Stirling GT
- Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an drei Tagen in Folge in den Top 2 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Enus Paragon R
- Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Albany Alpha, Benefactor Streiter, Benefactor XLS
- Der Hauptpreis am Glücksrad: Penaud La Coureuse
- Rabatte: 30 % auf den Karin Sultan Classic, den Coil Raiden, den Annis RE-7B, den RUNE Zhaba, den Lampadati Viseris, den Übermacht Rhinehart, den Dinka Blista Kanjo und die Western Rampant Rocket
- Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf das Gefechtsgewehr und (nur mit GTA+) 40 % auf das Militärgewehr
- Vorteile mit GTA+: Einen kostenlosen Pegassi Torero XO (Supersportwagen) im Vinewood Car Club sowie Atomic-Racing-Kleidung, die neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe „grün-roter Flop“, 50 % Rabatt auf Autowerkstätten und Drifttuning-Verbesserungen und mehr
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.
