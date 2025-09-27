Grand Theft Auto V: Highlights der Woche in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: Spezialrennen kehren zurück, doppelte Boni für „Geralds Endspurt“ und Gs Pakete, Geschenke zum Oktoberfest und vieles mehr

Diese Woche kehren Spezialrennen in GTA Online zurück und bieten doppelte Belohnungen für die Nutzung der einzigartigen Fähigkeiten von Spezialfahrzeugen, um dem Sieg entgegen zu schweben, zu gleiten oder zu fliegen.

Außerdem nähert sich Halloween – inklusive einer Rückkehr zu North Yankton, wo Horden von Untoten auf eine Abreibung warten sowie andere bei Fans beliebte Modi und Events im freien Modus plus einer bunten Tüte süßer Überraschungen, die ihr ab nächster Woche abstauben könnt.

Die Highlights der Woche:

Doppelte GTA$ and RP für „Geralds Endspurt“, Gs Pakete, Assault on ATT-16 und Spezialrennen

100.000 GTA$ Bonus für den Abschluss von drei „Geralds Endspurt“-Missionen

für den Abschluss von drei „Geralds Endspurt“-Missionen 500.000 GTA$ Bonus für den Abschluss aller sechs „Geralds Endspurt“-Missionen und das einmalige Einsammeln von Gs Paketen

für den Abschluss aller sechs „Geralds Endspurt“-Missionen und das einmalige Einsammeln von Gs Paketen Geschenke zum Oktoberfest: Spielt GTA Online jederzeit vor dem 8. Oktober, um das rote und das schwarze „On The Pißwasser“-T-Shirt sowie das Pißwasser-Design für die Eberhard Titan 250D kostenlos zu erhalten. Und: Spielt jederzeit zwischen jetzt und dem 1. Oktober, um den Berghut und die Pißwasser-Shorts kostenlos zu erhalten.

Spielt GTA Online jederzeit vor dem 8. Oktober, um für die Eberhard Titan 250D zu erhalten. Und: Spielt jederzeit zwischen jetzt und dem 1. Oktober, um den Ein neuer Auftrag in der Community-Kampfserie

Diese Woche in Simeons Ausstellungsraum bei Premium Deluxe Motorsport: Der Lampadati Michelli GT, Bravado Verlierer, Överflöd Entity XF, Karin 190z und die Invetero Coquette

Der Lampadati Michelli GT, Bravado Verlierer, Överflöd Entity XF, Karin 190z und die Invetero Coquette Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Der Överflöd Suzume im brandneuen Spy-Shots-Design und der Declasse Impaler LX

Der Överflöd Suzume im brandneuen Spy-Shots-Design und der Declasse Impaler LX Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Der Imponte Arbiter GT

Der Imponte Arbiter GT Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Kommt an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 4 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Übermacht Revolter

Kommt an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 4 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Übermacht Revolter Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Der BF Bifta, Dewbauchee JB 700 und der Grotti Carbonizzare

Der BF Bifta, Dewbauchee JB 700 und der Grotti Carbonizzare Der Hauptpreis am Glücksrad: Der Cheval Taipan

Der Cheval Taipan Rabatte beim Waffentransporter: Kostenloser Baseballschläger, Elektroschocker (für Mitglieder bei GTA+), 50 % Rabatt auf das El Strickler und 40 % Rabatt auf das Präzisionsschützengewehr (für Mitglieder bei GTA+)

Kostenloser Baseballschläger, Elektroschocker (für Mitglieder bei GTA+), 50 % Rabatt auf das El Strickler und 40 % Rabatt auf das Präzisionsschützengewehr (für Mitglieder bei GTA+) Fahrzeugrabatte: 20 % Rabatt auf den Överflöd Suzume, 30 % Rabatt auf den Bravado Hotring Hellfire, den Vapid GB200, den Överflöd Entity XXR, den Declasse Draugur, den Vapid Firebolt ASP, den Truffade Z-Type, die Benefactor Limousine mit Bordgeschütz, den Zirconium Journey II und den Emperor ETR1

20 % Rabatt auf den Överflöd Suzume, 30 % Rabatt auf den Bravado Hotring Hellfire, den Vapid GB200, den Överflöd Entity XXR, den Declasse Draugur, den Vapid Firebolt ASP, den Truffade Z-Type, die Benefactor Limousine mit Bordgeschütz, den Zirconium Journey II und den Emperor ETR1 Vorteile mit GTA+: Eine kostenloser Canis Terminus Patrol im Ausstellungsraum des Vinewood Car Club, Rabatte im Ausstellungsraum auf die Coquette D10 Pursuit, den Caracara Pursuit und den Outreach Faction jederzeit bis zum 8. Oktober – und vieles mehr.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.