Grand Theft Auto V: Highlights der Woche in GTA Online

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: Boni in A Superyacht Life, Peyote-Pflanzen und mehr.

Das Luxusleben schüttet diese Woche ein paar Dividenden in GTA Online aus: Die Reichsten der Reichen erhalten in A Superyacht Life einen Extrabonus in Höhe von 100.000 GTA$, wenn sie eine beliebige Mission daraus abschließen.

Außerdem haben die psychoaktiven Peyote-Pflanzen wieder Saison, aber dieses Mal mit einem maritimen Twist – wer davon kostet, verwandelt sich in einen Killerwal, Tigerhai, Delphin, Stachelrochen, Hammerhai oder einen … Fisch.

Die Highlights der Woche:

Die Peyote-Pflanzen blühen wieder

2x GTA$ & RP für Missionen aus A Superyacht Life und versteckte Pakete

für Missionen aus A Superyacht Life und versteckte Pakete 3x GTA$ und RP für Extraktion

für Extraktion Die wöchentliche Herausforderung: „A Superyacht Life“-Missionen

„A Superyacht Life“-Missionen Schließt bis 15. Mai eine Mission aus A Superyacht Life ab und erhaltet einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$

Zielfahrzeuge für Schrotthandelraube: Överflöd Autarch (Supersportwagen), Dinka Jester Classic (Sportwagen), Annis Hellion (Geländewagen)

Överflöd Autarch (Supersportwagen), Dinka Jester Classic (Sportwagen), Annis Hellion (Geländewagen) Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Ocelot Swinger (Klassiker, 30 % Rabatt), Lampadati Viseris (Klassiker), Vulcar Warrener (Limousine), BF Bifta (Geländewagen), Pegassi Bati 801RR (Motorrad)

Ocelot Swinger (Klassiker, 30 % Rabatt), Lampadati Viseris (Klassiker), Vulcar Warrener (Limousine), BF Bifta (Geländewagen), Pegassi Bati 801RR (Motorrad) Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Grotti Turismo Omaggio (Supersportwagen), Vapid Dominator GT (Muscle-Car)

Grotti Turismo Omaggio (Supersportwagen), Vapid Dominator GT (Muscle-Car) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Gewinnt an zwei Tagen in Folge die LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Vapid GB200 (Sportwagen)

Gewinnt an zwei Tagen in Folge die LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Vapid GB200 (Sportwagen) Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Ocelot Locust (Sportwagen), Enus Paragon R (Sportwagen), Bravado Verlierer (Sportwagen)

Ocelot Locust (Sportwagen), Enus Paragon R (Sportwagen), Bravado Verlierer (Sportwagen) Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Imponte Arbiter GT

Imponte Arbiter GT Der Hauptpreis am Glücksrad: Annis Euros (Sportwagen)

Annis Euros (Sportwagen) 30 % Rabatt auf die Galaxy-Superyacht und ihre Modifikationen

auf die Galaxy-Superyacht und ihre Modifikationen Fahrzeugrabatte: 30 % auf die Sonarstation-Verbesserung für die RUNE Kosatka, die Shitzu Longfin (Boot), die Lampadati Toro (Boot), die Dinka Marquis (Boot), die Pegassi Speeder (Boot), die Shitzu Jetmax (Boot), die Kraken Avisa (U-Boot), den Ocelot Locust (Sportwagen) und den Ocelot Swinger (Klassiker) sowie 40 % auf den Pegassi Torero XO (Supersportwagen) und den Grotti Furia (Supersportwagen)

30 % auf die Sonarstation-Verbesserung für die RUNE Kosatka, die Shitzu Longfin (Boot), die Lampadati Toro (Boot), die Dinka Marquis (Boot), die Pegassi Speeder (Boot), die Shitzu Jetmax (Boot), die Kraken Avisa (U-Boot), den Ocelot Locust (Sportwagen) und den Ocelot Swinger (Klassiker) sowie 40 % auf den Pegassi Torero XO (Supersportwagen) und den Grotti Furia (Supersportwagen) Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf die Streitaxt und (nur mit GTA+) 40 % auf die taktische MP

30 % Rabatt auf die Streitaxt und (nur mit GTA+) 40 % auf die taktische MP Für Mitglieder bei GTA+: Zusätzlich 2x GTA$ und RP für Kontaktmissionen aus A Superyacht Life sowie einen zusätzlichen monatlichen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$ bis August, einen Överflöd Entity MT (Supersportwagen), ein Cinco-de-Mayo-T-Shirt und die Cinco-de-Mayo-Maske, das schwarze LS-Customs-T-Shirt samt -Halstuch und -Kappe – und mehr

Alle Informationen gibt es außerdem auf dem Rockstar Newswire.