Grand Theft Auto V: Highlights der Woche in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: Benefactor-Rabatte, Boni in Jede Kugel zählt, der Cayo-Perico-Serie und vieles mehr!

Benefactors Portfolio an Luxusfahrzeugen steht diese Woche im Rampenlicht. Profitiert von den Sonderangeboten des deutschen Automobilherstellers sowie von kostenloser Kleidung, Boni und mehr.

Außerdem könnt ihr 3x GTA$ und RP in der Cayo-Perico-Serie verdienen, wenn ihr auf El Rubios Inselversteck um die Vorherrschaft ringt. Weitere Boni erwarten euch in Terrorbyte-Kundenaufträgen und in Jede Kugel zählt.

Die Highlights der Woche:

3x GTA$ & RP für die Cayo-Perico-Serie, Jede Kugel zählt und Terrorbyte-Kundenaufträge

2x GTA$ und RP für Junk-Energy-Zeitrennen

das Benefactor-T-Shirt kostenlos beim Kauf des Benefactor LM87, des Schlagen GT oder des SM722 – alle mit 40 % Rabatt

beim Kauf des Benefactor LM87, des Schlagen GT oder des SM722 – alle mit 40 % Rabatt HSW-Premium-Testfahrzeug: Benefactor Stirling GT

Benefactor Stirling GT 100.000 GTA$ als Bonus für den Abschluss von drei Terrorbyte-Kundenaufträgen

für den Abschluss von drei Terrorbyte-Kundenaufträgen 40 % Rabatt auf Fahrzeuge im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Benefactor Stirling GT, Benefactor Schafter V12, Benefactor XLS, Benefactor Schafter LWB, Benefactor Feltzer

Benefactor Stirling GT, Benefactor Schafter V12, Benefactor XLS, Benefactor Schafter LWB, Benefactor Feltzer Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Vapid Aleutian, Declasse Impaler SZ

Vapid Aleutian, Declasse Impaler SZ Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Benefactor Feltzer, Benefactor Streiter, Benefactor Surrano

Benefactor Feltzer, Benefactor Streiter, Benefactor Surrano Landet an drei Tagen in Folge in den Top 5 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Pegassi Infernus

Der Hauptpreis am Glücksrad: Pegassi Reaper

Pegassi Reaper Rabatte beim Waffentransporter: 50 % auf das Dienstgewehr, 40 % auf das MG (für Mitglieder bei GTA+)

50 % auf das Dienstgewehr, 40 % auf das MG (für Mitglieder bei GTA+) Rabatte auf Fahrzeuge von Benefactor: 40 % auf den Benefactor Terrorbyte sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen, den M87, den Schlagen GT, den SM722, den Stirling GT, den Schafter V12, den XLS, den Schafter LWB und den Feltzer

40 % auf den Benefactor Terrorbyte sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen, den M87, den Schlagen GT, den SM722, den Stirling GT, den Schafter V12, den XLS, den Schafter LWB und den Feltzer Für Mitglieder bei GTA+: Einen zusätzlichen monatlichen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$ bis August, einen kostenlosen Överflöd Entity MT (Supersportwagen), neue Chamäleon-Lackierungen, das schwarze LS-Customs-T-Shirt samt -Halstuch und -Kappe – und vieles mehr

Alle Informationen findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire.