Grand Theft Auto V: Highlights der Woche in GTA Online

Diese Woche in GTA Online: Boni in Datenleaks und Kurztrips, Agentur-Rabatte und mehr.

Euch winken extra Belohnungen in dieser Woche, wenn ihr Dr. Dres gestohlene Musik wiederfindet – mit 2x GTA$ und RP in „Die Datenleaks“ und einem Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ für den Abschluss des Finales aus The Contract.

Wer nun in den privaten Überwachungssektor wechseln möchte, kann dies mit einem um 30 % günstigeren Investment in ein Agenturbüro tun.

Die Highlights der Woche:

Doppelte GTA$ und RP in Datenleaks und Kurztrips

in Datenleaks und Kurztrips Die wöchentliche Herausforderung: Schließe das Finale von The Contract „Leg dich nicht mit Dre an“ ab und erhalte 100.000 GTA$ als Bonus

Schließe das Finale von The Contract „Leg dich nicht mit Dre an“ ab und erhalte 100.000 GTA$ als Bonus Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport : Lampadati Michelli GT (Klassiker, 40 % Rabatt), Grotti GT500 (Klassiker), Canis Seminole Frontier (SUV), Pfister Comet (Sportwagen), Dinka Akuma (Motorrad)

: Lampadati Michelli GT (Klassiker, 40 % Rabatt), Grotti GT500 (Klassiker), Canis Seminole Frontier (SUV), Pfister Comet (Sportwagen), Dinka Akuma (Motorrad) Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Declasse Impaler LX (Muscle-Car), Vapid Dominator GT (Muscle-Car)

Declasse Impaler LX (Muscle-Car), Vapid Dominator GT (Muscle-Car) Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Der Übermacht Sentinel XS (Coupé)

Der Übermacht Sentinel XS (Coupé) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Gewinn fünf Rennen in der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet einen Pfister Comet Safari (Sportwagen)

Gewinn fünf Rennen in der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet einen Pfister Comet Safari (Sportwagen) Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Pfister Comet SR (Sportwagen, 40 % Rabatt), Grotti Cheetah (Supersportwagen, 40 % Rabatt), Pegassi Torero (Klassiker, 40 % Rabatt)

Pfister Comet SR (Sportwagen, 40 % Rabatt), Grotti Cheetah (Supersportwagen, 40 % Rabatt), Pegassi Torero (Klassiker, 40 % Rabatt) Der Hauptpreis am Glücksrad: Der Declasse Drift Tampa (Sportwagen)

Der Declasse Drift Tampa (Sportwagen) 30 % Rabatt auf Agenturbüros sowie auf zugehörige Verbesserungen und Anpassungen

auf Agenturbüros sowie auf zugehörige Verbesserungen und Anpassungen Fahrzeugrabatte: 40 % auf den Karin Hotring Everon (Sportwagen) und den Declasse Tahoma Coupé (Muscle-Car)

40 % auf den Karin Hotring Everon (Sportwagen) und den Declasse Tahoma Coupé (Muscle-Car) den Classique Broadway (Muscle-Car), das Vapid Taxi (Dienstfahrzeug), den Zirconium Journey II (Wohnmobil), den BF Surfer Custom (Wohnmobil), den Pfister Comet SR (Sportwagen), den Pegassi Torero (Klassiker), den Grotti Cheetah (Supersportwagen), den Vapid Dominator GTX (Muscle-Car), den Declasse Hotring Sabre (Sportwagen) und den Lampadati Michelli GT (Klassiker)

Rabatte beim Waffentransporter: 40 % Rabatt auf die doppelläufige Schrotflinte und (nur mit GTA+) 30 % auf die taktische MP

40 % Rabatt auf die doppelläufige Schrotflinte und (nur mit GTA+) 30 % auf die taktische MP Für Mitglieder bei GTA+: Einen zusätzlichen monatlichen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$ bis August, einen kostenlosen Bravado Greenwood (Muscle-Car), ein Vespucci-Beach-T-Shirt und -Flip-Flops, sowie 2x GTA$ und RP für Security-Aufträge und Kurztrips (diese Woche sogar 4x) und mehr

Alle Informationen findet ihr außerdem auf dem Rockstar Newswire.