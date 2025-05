Grand Theft Auto V: In Xbox Cloud Gaming unter den Meistgespielten

Wie beliebt Grand Theft Auto V wieder bzw. immer noch ist, zeigt sich beim Blick auf die am häufigsten gespielten Xbox-Spiele. Insbesondere über Xbox Cloud Gaming mit Xbox Game Pass Ultimate.

Gefiltert nach Xbox Cloud Gaming, befindet sich Grand Theft Auto V momentan in Deutschland gleich zweimal in der Liste.

Während der Storymodus auf dem dritten Platz rangiert, ist GTA Online auf dem neunten vertreten. Für ein über zehn Jahre altes Spiel ist das schon eine beachtliche Leistung.

In den USA liegen die Platzierungen mit fünf und elf gegenüber Deutschland nur unwesentlich auseinander.

Am meisten via Cloud Gaming wird hierzulande das Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion und das neue DOOM: The Dark Ages gespielt.

Wie oft zockt ihr eure Spiele mit Xbox Cloud Gaming?