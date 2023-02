Grand Theft Auto V: Jetzt kommt die mehrstöckige Garage für 50 Fahrzeuge

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Neu in GTA Online: Mehrstöckige Garage für 50 Fahrzeuge, Dealer auf der Straße, täglich wechselnde Drogenverstecke & Versorgungspakete, der Toundra Panthere und mehr.

Autofanatiker in GTA Online können ihre geliebten Vehikel ab sofort an einem Ort ausstellen: Die neue mehrstöckige Garage bietet Platz für 50 Fahrzeuge und steht ab sofort zum Kauf bereit – einen Teaser dazu findet ihr hier. Der brandneue Sportwagen Toundra Panthere ist ebenfalls erhältlich und bietet sich an, eure Sammlung zu verschönern.

Außerdem bringt die aufkommende Verbrechenswelle von Los Santos Drug Wars neue Aktivitäten ins südliche San Andreas, mit denen ihr noch mehr Geld scheffeln könnt. Haltet Ausschau nach Dealern, die nach neuen Bezugsquellen suchen, täglich wechselnden Drogenverstecken, die ihr ausrauben und damit Belohnungen einsacken könnt sowie nach Gs Versorgungspakete mit GTA$, Munition und Snacks.

Die Highlights der Woche:

Die Garage am Eclipse Blvd mit Platz für bis zu 50 Fahrzeuge, komplett ausgestattet mit Sitzmöglichkeiten, Drinks, Fernsehern und Überwachungskameras auf 5 Stockwerken

Neues Fahrzeug: der Toundra Panthere ist bis 22.2. bei Legendary Motorsport oder im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport erhältlich

Dealer suchen nach neuen Bezugsquellen und zahlen Premiumpreise für ihre bevorzugten Substanzen. Verkauft ihnen Kokain, Meth, Gras und LSD und erhaltet 50 % mehr GTA$.

Täglich wechselnde Drogenverstecke: schwer bewachte Unterschlüpfe beherbergen GTA$ oder Waren, die ihr finden und plündern könnt

Gs Pakete: Lamars alter Dealer-Kompagnon Gerald hat immer ein wenig auf Vorrat, versteckt in der Stadt und bereit es zu teilen. Holt euch die täglichen Versorgungspakete ab und streicht GTA$, Munition und Snacks ein – diese Woche sogar gibt es sogar 50 % mehr als sonst.

Neues Zufallsevent: 2x GTA$ und RP fürs Vereiteln von Raubüberfällen bis zum 22. Februar

fürs Vereiteln von Raubüberfällen bis zum 22. Februar Seltene neue Belohnungen – nur vor dem 1. März verfügbar: Die Slab-Tarn-Rosen-Jeansjacke , wenn ihr Drogen auf der Straße verkauft Das „Budonk-adonk!“-Tattoo , wenn ihr an drei Tagen Drogen auf der Straße verkauft Die „Gemalter Tiger“- Maske, wenn ihr an sieben Tagen Drogen auf der Straße verkauft Die Slab-Tarn-Rosen-Trucker-Kappe , wenn ihr ein Drogenversteck ausraubt Die lila Strahlenschutzmaske , wenn ihr an fünf Tagen ein Drogenversteckt ausraubt Das rote SC-Drachen-Reverskragenhemd , wenn ihr an zehn Tagen ein Drogenversteck ausraubt Die Slab-Tarn-Rosen-Leinenschuhe , wenn ihr einmal Gs Paket einsammelt Die rote bestickte SC-Drachen-Jeans , wenn ihr Gs Paket zehnmal einsammelt

Das Waffentransporter-Angebot der Woche: der Unheilige Höllenbote, die Railgun, das Einsatz-PDW, der Spezialkarabiner, das Dienstgewehr, die Pistole Kaliber .50, Baseballschläger, Messer, Molotowcocktails, Tränengas, Granaten, sowie 10 % Rabatt auf Waffen, 15 % auf Wurfwaffen und 20 % auf Panzerung

2x GTA$ und RP bei Staffellauf

Doppelte Produktionsgeschwindigkeit in euren Biker-Unternehmen und doppelte Vorräte bei Biker-Versorgungsmissionen

Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S Haos Premium-Testfahrzeug: bewaffneter Pegassi Ignus Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von North Chumash ins Palomino-Hochland

Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport: der neue Sportwagen Toundra Panthere, das Coupé Dinka Kanjo SJ (30 % Rabatt), das SUV Pegassi Toros und die Muscle Cars Vapid Hustler und Imponte Nightshade (30 % Rabatt).

Ausgestellt bei Luxury Autos: die Sportwagen Maibatsu Penumbra FF und Coil Raiden

Der Hauptpreis am Glücksrad: der Grotti Cheetah Classic

Testfahrzeuge im LS Car Meet: Annis Euros (Sportwagen, 30 % Rabatt), Vapid Dominator GTT (Muscle-Car), Übermacht Cypher (Sportwagen)

Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Gewinnt 5 Rennen in der LS-Car-Meet-Rennserie und erhaltet die Invetero Coquette Classic

35 % Rabatt auf Biker-Unternehmen sowie auf zugehörige Verbesserungen und auf Clubhäuser

Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Imponte Nightshade, den Dinka Kanjo SJ, den Annis Euros, den Benefactor Krieger, den Progen Emerus, den Dewbauchee Vagner und den Truffade Thrax

Die Vorteile bei GTA+ bis zum 15. März: Die neue mehrstöckige Garage für bis zu 50 Fahrzeuge und freie Auswahl des Dekorationsstils, der Sportwagen Emperor Vectre kostenlos samt den Designs Mambas 24 und Sword Boy, Lucha-Libre-Varianten des Messers und des Baseballschlägers beim Waffentransporter, 50 % Rabatt auf Produktionsvorräte beim LSD-Labor und mehr.

Prime-Gaming-Vorteile: GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 125.000 GTA$ fürs Spielen diese Woche. Spieler, die ihr Konto vor dem 22. Februar verknüpfen, erhalten die Maske „Zwielichtig gemalter Hase".

