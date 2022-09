Grand Theft Auto V: Kostenlose Sonnenbrille und mehr in GTA Online

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Neu in GTA Online: das Muscle-Car Declasse Vigero ZX, neue HSW-Rennserie, kostenlose Sonnenbrillen & mehr

Das Muscle-Car Declasse Vigero ZX ist sofort in GTA Online erhältlich – erwerbt es über die Webseite von San Andreas Super Autos oder direkt im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport.

Währenddessen geht der Showdown zwischen Sprunk und eCola in die heiße Phase: In der zweiten Woche können alle, die sich Team Sprunk verschrieben haben, mit der kostenlosen übergroßen grünen Sonnenbrille oder einer Flotte an grünen Vehikeln aus den Ausstellungsräumen von Premium Deluxe Motorsport und Luxury Autos Farbe bekennen.

Die Highlights der Woche:

Neues Fahrzeug : das Muscle-Car Declasse Vigero ZX, erhältlich bei Premium Deluxe Motorsport und San Andreas Super Autos – auf Konsolen der neuesten Generation könnt ihr es mit Haos Leistungsverbesserungen ausrüsten

: das Muscle-Car Declasse Vigero ZX, erhältlich bei Premium Deluxe Motorsport und San Andreas Super Autos – auf Konsolen der neuesten Generation könnt ihr es mit Haos Leistungsverbesserungen ausrüsten Dreifache GTA$ & RP in der San-Andreas-Supersportserie

in der San-Andreas-Supersportserie Doppelte GTA$ & RP in der HSW-Rennserie und Hetzjagd

in der HSW-Rennserie und Hetzjagd 1,5-fache Forschungsgeschwindigkeit im Bunker sowie doppelte GTA$, RP und Forschungseinheiten für Forschungsdaten-Missionen

im Bunker sowie doppelte GTA$, RP und Forschungseinheiten für Forschungsdaten-Missionen 250.000 GTA$ Bonus für den Abschluss einer Bunker-Verkaufsmission und weitere 250.000 GTA$ für den Abschluss von insgesamt 3 dieser Missionen

für den Abschluss einer Bunker-Verkaufsmission und weitere 250.000 GTA$ für den Abschluss von insgesamt 3 dieser Missionen Wiederkehrende Modi : Sumo, Turf Wars, Land Grab, Hetzjagd

: Sumo, Turf Wars, Land Grab, Hetzjagd Die grüne übergroße Sonnenbrille kostenlos fürs Einloggen

kostenlos fürs Einloggen Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport zum Testen und Kaufen: der Declasse Vigero ZX, der Canis Mesa in klassischem Grün (zuvor noch nicht in GTA Online erhältlich), ein Imponte Beater Dukes mit hellgrüner Metallic-Lackierung und Weiße-Streifen-Design, die Bravado Banshee mit einer mattgrünen Lackierung und Schwarze-Rennstreifen-Design und ein klassisch-hellgrüner Dundreary Landstalker XL mit Flammen-Design

zum Testen und Kaufen: der Declasse Vigero ZX, der Canis Mesa in klassischem Grün (zuvor noch nicht in GTA Online erhältlich), ein Imponte Beater Dukes mit hellgrüner Metallic-Lackierung und Weiße-Streifen-Design, die Bravado Banshee mit einer mattgrünen Lackierung und Schwarze-Rennstreifen-Design und ein klassisch-hellgrüner Dundreary Landstalker XL mit Flammen-Design Ausgestellt bei Luxury Autos zum Kauf: der Annis S80RR und der Överflöd Imorgon – beide in Sprunk-grün

zum Kauf: der Annis S80RR und der Överflöd Imorgon – beide in Sprunk-grün Der Hauptpreis am Glücksrad : der Ocelot Locust

: der Ocelot Locust Testfahrzeuge : Pfister Astron, Mammoth Patriot Mil-Spec, Gallivanter Baler ST

: Pfister Astron, Mammoth Patriot Mil-Spec, Gallivanter Baler ST Preisfahrzeug : kommt zwei Tage in Folge unter die Top 2 in Verfolgungsrennen und gewinnt den Declasse Mamba

: kommt zwei Tage in Folge unter die Top 2 in Verfolgungsrennen und gewinnt den Declasse Mamba Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S Neue Rennen für die HSW-Rennserie Haos Premium-Testfahrzeug: Grotti Turismo Classic Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von North Chumash ins Palomino-Hochland

40 % Rabatt auf Bunker und zugehörige Upgrades und Vorräte

auf Bunker und zugehörige Upgrades und Vorräte 30 % Rabatt auf alle Umbauten, Motor-Tunings, Getriebe, Turbo-Tunings und Bremsen bei Hao’s Special Works

auf alle Umbauten, Motor-Tunings, Getriebe, Turbo-Tunings und Bremsen bei Hao’s Special Works Fahrzeugrabatte : 50 % auf den Imponte Beater Dukes, den Pfister Comet Safari und die Shitzu Hakuchou Drag, 40 auf den Annis S80RR, die Bravado Banshee, den Pfister Astron Custom, den Vapid Desert Raid, die LF-22 Starling und den BF Dune FAV, sowie 30 % auf den Gallivanter Baller ST

: 50 % auf den Imponte Beater Dukes, den Pfister Comet Safari und die Shitzu Hakuchou Drag, 40 auf den Annis S80RR, die Bravado Banshee, den Pfister Astron Custom, den Vapid Desert Raid, die LF-22 Starling und den BF Dune FAV, sowie 30 % auf den Gallivanter Baller ST „Sprunk vs. eCola „-Rabatte: kostenlose Designs von Sprunk und eCola

„-Rabatte: kostenlose Designs von Sprunk und eCola Neue monatliche Vorteile mit GTA+ : der neue Declasse Vigero ZX mit einer HSW-Leistungsverbesserung, zwei exklusive Designs für den Declasse Vigero ZX, das Biker-Clubhaus in Vespucci Beach, kostenlose Kleidung und Accessoires – und mehr

: der neue Declasse Vigero ZX mit einer HSW-Leistungsverbesserung, zwei exklusive Designs für den Declasse Vigero ZX, das Biker-Clubhaus in Vespucci Beach, kostenlose Kleidung und Accessoires – und mehr Boni mit Prime Gaming: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verbunden hat und diese Woche spielt, erhält 125.000 GTA$ als Bonus

Sprunk vs. eCola geht in die zweite Woche: Unterstützt eure Lieblingsmarke, indem ihr der offiziellen Sprunk- oder eCola-Crew im Social Club beitretet, Dosen des jeweiligen Softdrinks trinkt – verfügbar in Getränkeautomaten, im Gemischtwarenladen oder im Snackvorrat – oder, indem ihr euch die kostenlosen Bodysuits von Sprunk oder eCola bei einem Bekleidungsgeschäft abholt Die Gewinnermarke belohnt alle Spieler mit eigenem Merchandise: einer Kappe, einem Fallschirmrucksack, einer Collegejacke und einem Bonus in Höhe von 300.000 GTA$ fürs Einloggen während des Wettbewerbszeitraums bis 14. September

geht in die zweite Woche: Unterstützt eure Lieblingsmarke, indem ihr der offiziellen Sprunk- oder eCola-Crew im Social Club beitretet, Dosen des jeweiligen Softdrinks trinkt – verfügbar in Getränkeautomaten, im Gemischtwarenladen oder im Snackvorrat – oder, indem ihr euch die kostenlosen Bodysuits von Sprunk oder eCola bei einem Bekleidungsgeschäft abholt

