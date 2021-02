Grand Theft Auto V: Kostenloser Off-Roader und doppelte Belohnungen in Kontaktmissionen

Zur Feier des Rekordjahres von GTA Online erwarten euch vier Wochen voller Festivitäten mit speziellen Geschenken und Boni, darunter das brandneue Offroad-Fahrzeug Dinka Verus und vieles weitere mehr.

Hier sind die Inhalte der aktuellen Woche in GTA Online:

Holt euch in dieser Woche den neuen Dinka Verus kostenlos in GTA Online

Und: Doppelte Belohnungen für Open-Wheel-Rennen, Kontaktmissionen und mehr

In den kommenden vier Wochen feiert man die Leidenschaft und Hingabe der GTA-Online-Community in einem Jahr, das anders war als alle vorhergehenden, mit einer Reihe neuer Geschenke, Boni und vielem mehr. Es geht schon in dieser Woche los, also startet GTA Online und holt euch den brandneuen Dinka Verus nur für kurze Zeit kostenlos bei Warstock Cache & Carry – nur bis zum 3. März.

DINKA VERUS

Der Dinka Verus ist ein robuster Off-Roader, der unzählige brutale Überschläge, wilde Drehungen und katastrophale Frontalcrashs aushält. Das gilt aber natürlich nicht für den ungeschützten Fahrer. Aber seht es einfach so: Da es ein Zweisitzer ist, könnt ihr euch Verletzungen mit einem Kumpel teilen. Nur zwei Wochen lang können Zivilisten den Dinka Verus kostenlos bei Warstock Cache & Carry erhalten.

BONI

2X GTA$ & RP für Kontaktmissionen

Das Geschäft boomt im Südlichen San Andreas — so sehr, dass Netzwerken heutzutage so einfach ist wie Telefonieren oder Texten mit eurem iFruit. Alle Kontaktmissionen bringen bis zum 24. Februar doppelte Belohnungen. Ihr könnt diese Missionen auch anfordern, indem ihr eine vertrauenswürdige Kontaktperson anruft oder die Mission eurer Wahl über Pause > Online > Jobs > Von Rockstar erstellt > Missionen startet.

2X GTA$ & RP für Open-Wheel-Rennen

Open-Wheel-Rennen verbinden das Beste aus menschlicher Ingenieurskunst mit tierähnlichen Reflexen. Es gibt sogar ein Preisgeld auf den Rennstrecken zu gewinnen: genauer gesagt, das Doppelte an üblichen Auszahlungen und RP. Setzt den Helm auf und behaltet den Zustand eurer Reifen im Auge, um eine teure Panne zu verhindern.

2X GTA$ & RP für Biker-Verkaufsmissionen

Stauen sich bereits Vorräte in eurem Biker-Unternehmen an, solltet ihr Platz schaffen. Streift die Lederjacke über und profitiert bis zum 24. Februar von doppelten GTA$ in Biker-Verkaufsmissionen.

Freischalten: Dinka-T-Shirt & neonfarbene Naht-Schutzmaske

Um die Veröffentlichung des Verus gebührend zu feiern, zeig deine Begeisterung für die Marke, indem du das Dinka-T-Shirt durch Spielen in dieser Woche freischaltest. Erledige in den nächsten Tagen Casinoarbeit und sichere dir die neonfarbene Naht-Schutzmaske. Ruf Ms. Baker auf deinem iFruit an, um loszulegen und komm nach dem 1. März wieder, um deine Belohnung zu erhalten. Alle Belohnungen sollten innerhalb von 72 Stunden geliefert werden.

Auf ‘nem Trip

Leute, die nicht auf ausgetretenen Pfaden wandeln, berichten von Sichtungen seltener Peyote-Pflanzen in der Wildnis, von höllischen Visionen, tierischen Transformationen und absurden Lektionen über den Sinn des Lebens, Mann. Einnahme auf eigene Gefahr.

Dreifache Gehälter für Mitarbeiter und Leibwächter

Wegen all den hochtrabenden Geschäften auf dem Festland lohnt es sich besonders, angestellt zu sein. SecuroServ verdreifacht in dieser Woche die Gehälter von Mitarbeitern und Leibwächtern und zahlt euch damit ein hübsches Schmiergeld.

Das Preisfahrzeug der Woche: der Överflöd Tyrant

Solltet ihr dem Diamond Casino & Resort diese Woche einen Besuch abstatten, dann dreht einmal liebevoll am Glücksrad. Wer weiß, ob ihr mit GTA$, RP, Kleidung oder Geheimpreisen wieder hinausspaziert. Diese Woche ist der Överflöd Tyrant auf dem Podium, ein veritabler Orkan der Stufe 12 auf Rädern.

RABATTE

Unzählige Schnäppchen warten in Los Santos auf euch, darunter ein Penthouse im Diamond, ein MC-Clubhaus, Biker-Unternehmen und die Arenawerkstatt.

50 % Rabatt:

Master-Penthouse

MC-Clubhäuser

Biker-Unternehmen

Arenawerkstatt

Wenn ihr ein Fahrzeug mit Sponsorenlogos zupflastern und den Gesetzen der Physik trotzen möchtet: alle Open-Wheel-Rennwagen sind 40 % günstiger, und es gibt weitere Rabatte auf Fahrzeuge aller Couleur.

40% Rabatt:

Benefactor BR8

Declasse DR1

Progen PR4

Ocelot R88

Rabatte auf ausgewählte Fahrzeuge

50 % Rabatt:

RC Bandito

Ferngesteuerter Invade-And-Persuade-Panzer

BF Ramp Buggy

Mammoth Thruster

25 % Rabatt: