Grand Theft Auto V: Kostenloser Valentinstag-Onesie und vieles mehr

Der Valentinstag steht vor der Tür und aus diesem Anlass gibt es mit „Deadline-Duett“ einen brandneuen Modus in GTA Online.
In dieser Variante des futuristischen Gegner-Modus „Deadline“ schließen sich zwei Spieler zusammen, um die Konkurrenz gemeinsam auszuschalten. In den nächsten zwei Wochen gibt es dafür dreifache Belohnungen und einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ für den Gewinn von zwei Matches.
In dieser Woche gibt es zudem den neuen Sportwagen Pfister Astrale, Valentinstagsbekleidung ist wieder erhältlich – und vieles mehr:
- Neuer Gegner-Modus: In den nächsten beiden Wochen werdet ihr in „Deadline-Duett“ mit dreifachen GTA$ & RP belohnt
- Neues Fahrzeug: Der Pfister Astrale kann bei Hao’s Specials Works getunt und mit einem Lenkraketen-Störsender ausgestattet werden
- Neues zufälliges Ereignis: Mitarbeiter und Leibwächter erhalten vierfache GTA$ als ihr Gehalt
- Doppelte GTA$ und RP für Kurztrips sowie in der Community-Rennserie
- Doppelte Produktionsgeschwindigkeit in Meth-Laboren
- Doppelte GTA$, RP und Forschungsfortschritt in Bunkerforschungsmissionen
- Einen kostenlosen Valentinstag-Onesie bekommt ihr bis 18. Februar nur fürs Einloggen
- 50 % Rabatt auf die wieder erhältliche Valentinstagsbekleidung
- Kostenloser Champagner in allen Nachtclubs
- Die wöchentliche Herausforderung: Einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ gibt es für den zweimaligen Sieg in „Deadline-Duett“
- 40 % Rabatt auf Meth-Labore und zugehörige Verbesserungen
- Fahrzeugrabatte: 50 % Rabatt auf die Nagasaki Shotaro plus 30 % Rabatt auf den Emperor ETR1 (Supersportwagen), den Överflöd Autarch (Supersportwagen), den Pfister Comet S2 (Sportwagen), das Bewaffnete Nagasaki Dingi (Boot), den Benefactor Vorschlaghammer (Limousine), den Gallivanter Baller ST-D (SUV), den HVY Vetir (Militärfahrzeug), die Western Powersurge (Motorrad), die Western Company Rogue (Flugzeug), den Karin Futo GTX (Sportwagen), den Truffade Nero (Supersportwagen) und den Vulcar Warrener HKR (Limousine)
- Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf das Dienstgewehr (für alle Spieler) und (nur mit GTA+) auf den kompakten EMP-Werfer
- Vorteile mit GTA+: Ein kostenloser Dewbauchee Champion sowie wieder erhältliche pinke Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe, die LS-Golf-Club-Collegejacke für eure Garderobe umsonst, frühzeitiger Zugriff auf den neuen Grotti Itali Classic und 2x GTA$ und RP auf alle Security-Aufträge, Driftrennen sowie Stuntrennen den ganzen Februar über (einschließlich kumulierbarer Belohnungen in Mond-Neujahr-Stuntrennen später in diesem Monat) und mehr.
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Kleidung ist ja absolut hässlich 😀.
Mit Kussmund. Das ist mir schon fast zu erotisch 🫣
Damit würde ich nicht mal in einer digitalen Welt Rumlaufen 😅