Grand Theft Auto V: Kostenloser Valentinstag-Onesie und vieles mehr

Diese Woche in GTA Online: Neuer Modus „Deadline-Duett“, ein neuer Sportwagen, ein kostenloser Valentinstag-Onesie und vieles mehr.

Der Valentinstag steht vor der Tür und aus diesem Anlass gibt es mit „Deadline-Duett“ einen brandneuen Modus in GTA Online.

In dieser Variante des futuristischen Gegner-Modus „Deadline“ schließen sich zwei Spieler zusammen, um die Konkurrenz gemeinsam auszuschalten. In den nächsten zwei Wochen gibt es dafür dreifache Belohnungen und einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ für den Gewinn von zwei Matches.

In dieser Woche gibt es zudem den neuen Sportwagen Pfister Astrale, Valentinstagsbekleidung ist wieder erhältlich – und vieles mehr:

Neuer Gegner-Modus: In den nächsten beiden Wochen werdet ihr in „Deadline-Duett“ mit dreifachen GTA$ & RP belohnt

In den nächsten beiden Wochen werdet ihr in „Deadline-Duett“ mit dreifachen GTA$ & RP belohnt Neues Fahrzeug: Der Pfister Astrale kann bei Hao’s Specials Works getunt und mit einem Lenkraketen-Störsender ausgestattet werden

Der Pfister Astrale kann bei Hao’s Specials Works getunt und mit einem Lenkraketen-Störsender ausgestattet werden Neues zufälliges Ereignis: Mitarbeiter und Leibwächter erhalten vierfache GTA$ als ihr Gehalt

Mitarbeiter und Leibwächter erhalten als ihr Gehalt Doppelte GTA$ und RP für Kurztrips sowie in der Community-Rennserie

für Kurztrips sowie in der Community-Rennserie Doppelte Produktionsgeschwindigkeit in Meth-Laboren

in Meth-Laboren Doppelte GTA$, RP und Forschungsfortschritt in Bunkerforschungsmissionen

in Bunkerforschungsmissionen Einen kostenlosen Valentinstag-Onesie bekommt ihr bis 18. Februar nur fürs Einloggen

bekommt ihr bis 18. Februar nur fürs Einloggen 50 % Rabatt auf die wieder erhältliche Valentinstagsbekleidung

auf die wieder erhältliche Valentinstagsbekleidung Kostenloser Champagner in allen Nachtclubs

in allen Nachtclubs Die wöchentliche Herausforderung: Einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ gibt es für den zweimaligen Sieg in „Deadline-Duett“

Einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ gibt es für den zweimaligen Sieg in „Deadline-Duett“ 40 % Rabatt auf Meth-Labore und zugehörige Verbesserungen

auf Meth-Labore und zugehörige Verbesserungen Fahrzeugrabatte: 50 % Rabatt auf die Nagasaki Shotaro plus 30 % Rabatt auf den Emperor ETR1 (Supersportwagen), den Överflöd Autarch (Supersportwagen), den Pfister Comet S2 (Sportwagen), das Bewaffnete Nagasaki Dingi (Boot), den Benefactor Vorschlaghammer (Limousine), den Gallivanter Baller ST-D (SUV), den HVY Vetir (Militärfahrzeug), die Western Powersurge (Motorrad), die Western Company Rogue (Flugzeug), den Karin Futo GTX (Sportwagen), den Truffade Nero (Supersportwagen) und den Vulcar Warrener HKR (Limousine)

50 % Rabatt auf die Nagasaki Shotaro plus 30 % Rabatt auf den Emperor ETR1 (Supersportwagen), den Överflöd Autarch (Supersportwagen), den Pfister Comet S2 (Sportwagen), das Bewaffnete Nagasaki Dingi (Boot), den Benefactor Vorschlaghammer (Limousine), den Gallivanter Baller ST-D (SUV), den HVY Vetir (Militärfahrzeug), die Western Powersurge (Motorrad), die Western Company Rogue (Flugzeug), den Karin Futo GTX (Sportwagen), den Truffade Nero (Supersportwagen) und den Vulcar Warrener HKR (Limousine) Rabatte beim Waffentransporter: 30 % Rabatt auf das Dienstgewehr (für alle Spieler) und (nur mit GTA+) auf den kompakten EMP-Werfer

30 % Rabatt auf das Dienstgewehr (für alle Spieler) und (nur mit GTA+) auf den kompakten EMP-Werfer Vorteile mit GTA+: Ein kostenloser Dewbauchee Champion sowie wieder erhältliche pinke Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe, die LS-Golf-Club-Collegejacke für eure Garderobe umsonst, frühzeitiger Zugriff auf den neuen Grotti Itali Classic und 2x GTA$ und RP auf alle Security-Aufträge, Driftrennen sowie Stuntrennen den ganzen Februar über (einschließlich kumulierbarer Belohnungen in Mond-Neujahr-Stuntrennen später in diesem Monat) und mehr.

Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.