Grand Theft Auto V: Kostenloses Casino-Penthouse, Boni auf den Casino-Raubüberfall und mehr

Wenn ihr diese Woche den Diamond-Casino-Raubüberfall abschließt, erhaltet ihr das Doppelte an Beute. Für Mitglieder bei GTA+ lohnt sich das noch mehr, denn sie finden garantiert Diamanten im Tresor. Passenderweise sind Spielhallen diese Woche im Angebot.
Schließt alle drei „Neue Einträge“-Missionen ab und erreicht damit die Stufe „Gold“ des neuen VIP-Programms von Prix Luxury und schaltet so einen Rabatt in Höhe von 2.000.000 GTA$ auf neue Immobilien von Prix Luxury frei, die im Dezember erscheinen.
Die Highlights der Woche:
- 2x GTA$ und RP auf das Finale des Diamond-Casino-Raubüberfalls, Casino-Storymissionen, Casinoarbeit, in der Community-Rennserie und für „Neue Einträge“-Missionen
- Dreifache Belohnungen für Open-Wheel-Rennen
- 30 % Rabatt auf Spielhallen sowie auf ihre Verbesserungen und Anpassungen
- Das neue VIP-Programm von Prix Luxury:
- Mit Abschluss der drei „Neue Einträge“-Missionen bis zum 7. Dezember erhaltet ihr einen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$, den schwarzen Rockstar-Collegepullover mit Rundausschnitt und einen Rabatt in Höhe von 2.000.000 GTA$ auf alle Einträge von Prix Luxury Real Estate, die im Dezember erscheinen
- Wer zwischen 13. November und 7. Dezember GTA Online spielt, erhält den kostenlosen Übermacht Revolter (Sportwagen) im „Sessanta Nove (Monogramm)“-Design, die Santo-Capra-Kappe, das schwarze verzierte Santo-Capra-T-Shirt, das schwarze verzierte Santo-Capra-Minikleid (nur für Damen) und die schwarzen Santo-Capra-Münzen-Badeschlappen
- Kostenloses Casino-Master-Penthouse
- Doppelte Tagesmenge an Jetons
- Rabatte beim Waffentransporter: Kostenloser Baseballschläger, 50 % Rabatt auf das schwere Gewehr und (nur mit GTA+) 30 % auf das Militärgewehr
- Fahrzeugrabatte: 30 % auf den RUNE Zhaba, den Invade-and-Persuade-Panzer, den Maxwell Vagrant, den Karin Sultan Classic, den Karin Sultan RS Classic, den Dinka Blista Kanjo, den HVY Insurgent Pick-up, den Imponte Arbiter GT, den Maibatsu Penumbra FF, den Albany V-STR, den Vulcar Warrener HKR, die Declasse Mamba, den Lampadati Tropos Rallye, den Dinka Vindicator und den BF Surfer Custom
- Für Mitglieder bei GTA+: GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist ab sofort in der Spielebibliothek von GTA+ enthalten, den Sportwagen Enus Paragon S im 76-Tarnmuster-Design gibt es kostenlos, eine neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe, erhöhte Auszahlungen für „Neue Einträge“-Missionen und vieles mehr
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.
Schade das man für den online Modus auch ein Microsoft Abo braucht
Ok, das Penthouse Versuche ich mal heute Abend zu claimen. Das wäre ja cool