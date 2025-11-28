Grand Theft Auto V: Kostenloses Upgrade für Yachten, Black Friday-Rabatte und vieles mehr

Wer in GTA Online eine Orion- oder Pisces-Yacht besitzt, kann sie kostenlos zur luxuriösen Aquarius-Superyacht aufrüsten und die ganze Woche lang 5x GTA$ & RP für Missionen aus A Superyacht Life verdienen.
Und: Profitiert von Black-Friday-Rabatten wie 70 % auf die Mammoth Avenger, 50 % auf den Benefactor Terrorbyte und viele weitere.
Die Highlights der Woche:
- 5x GTA$ & RP für Missionen aus A Superyacht Life
- 4x Boni für Die Akte „Kunst“, die FIB-Akte mit erhöhter Priorität in dieser Woche
- 100.000 GTA$ und die bunt karierte Hausjacke kostenlos, wenn ihr 3 Missionen aus A Superyacht Life abschließt
- Besitzer der Orion- oder Pisces-Yacht erhalten ein kostenloses Upgrade auf die Aquarius-Superyacht
- 2x GTA$ & RP in „Neue Einträge“ und für Schiffswracks
- 3x GTA$ und RP in der Community-Kampfserie
- Fürs Spielen in dieser Woche gibt es den Pluck-Me-Pullover anlässlich Thanksgiving kostenlos
- Letzte Chance auf VIP-Belohnungen, bevor im Dezember A Safehouse in the Hills erscheint:
- Mit Abschluss der drei „Neue Einträge“-Missionen bis zum 7. Dezember erhaltet ihr einen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA$, den schwarzen Rockstar-Collegepullover mit Rundausschnitt und einen Rabatt in Höhe von 2.000.000 GTA$ auf alle Immobilienangebote von Prix Luxury Real Estate, die im Dezember erscheinen
- Wer bis 7. Dezember GTA Online spielt, erhält den kostenlosen Übermacht Revolter (Sportwagen) im „Sessanta Nove (Monogramm)“-Design, die Santo-Capra-Kappe, das schwarze verzierte Santo-Capra-T-Shirt, das schwarze verzierte Santo-Capra-Minikleid (nur für Damen) und die schwarzen Santo-Capra-Münzen-Badeschlappen
- Black-Week-Rabatte:
- Fahrzeuge: 70 % auf die Mammoth Avenger, 50 % auf den Benefactor Terrorbyte, 40 % auf die Mammoth F-160 Raiju, den Imponte Deluxo, den Pegassi Toreador, die Mammoth Hydra, den TM-02 Khanjali, die B-11 Strikeforce, den Dewbauchee Champion, den Pegassi Tezeract, den Pegassi Ignus, den Declasse Vigero ZX Convertible, den Bravado Buffalo STX, den Buckingham Swift Deluxe und die Buckingham Luxor
- Immobilien: 50 % auf Garage am Eclipse Blvd, die Textilfabrik, die Hands-On-Waschanlage, Hangars, Higgins Helitours, Luxus-Apartments, Nachtclubs, den McKenzie-Feldhangar und das Smoke on the Water
- Verbesserungen: 50 % Rabatt auf Hangars und Nachtclubs samt zugehörigen Verbesserungen und Anpassungen
- Rabatte beim Waffentransporter: 50 % auf den kompakten EMP-Werfer und die Railgun (nur mit GTA+)
- Für Mitglieder bei GTA+: GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S ist ab sofort in der Spielebibliothek von GTA+ enthalten, den Sportwagen Enus Paragon S im 76-Tarnmuster-Design gibt es kostenlos, eine neue Chamäleon-Lackierung und -Felgenfarbe, erhöhte Auszahlungen für „Neue Einträge“-Missionen und vieles mehr
Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.
