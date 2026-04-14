Grand Theft Auto V: Leak deckt einzelnen Shark Card-Kauf in Millionenhöhe auf

Neue Daten aus einem Rockstar Games Leak zeigen extreme Ausgaben in Grand Theft Auto Online und geben seltene Einblicke in das Kaufverhalten der Community.

Ein aktuelles Datenleck rund um Rockstar Games sorgt für Aufsehen, nachdem umfangreiche Informationen zu GTA Online und Red Dead Online veröffentlicht wurden. Die geleakten Daten sollen unter anderem finanzielle Auswertungen zu Shark Cards enthalten, der digitalen Währung innerhalb des Multiplayer-Systems.

Besonders ins Auge fällt eine einzelne Transaktion, die laut den Informationen aus dem Leak einen Wert von rund 1.000.000 US-Dollar erreicht haben soll. Diese außergewöhnliche Zahlung zählt zu den höchsten dokumentierten Einzelbeträgen und sorgt in der Community für Diskussionen.

Weitere Details deuten darauf hin, dass Shark Cards über einen Zeitraum von zehn Jahren insgesamt rund 5 Milliarden US-Dollar umgesetzt haben sollen. Zusätzlich tauchen mehrere extrem hohe Einzelkäufe auf, darunter etwa 984.000 US-Dollar sowie 953.000 US-Dollar, die in unterschiedlichen Jahren in Nordamerika registriert worden sein sollen.

Auffällig ist zudem ein wiederkehrendes Muster innerhalb der Daten, da zahlreiche der höchsten Transaktionen laut Leak jeweils am Weihnachtstag erfolgt sein sollen. Die veröffentlichten Zahlen zeichnen insgesamt das Bild einer extrem umsatzstarken Ingame-Ökonomie, in der einzelne Ausgaben weit in den sechs- und siebenstelligen Bereich reichen.