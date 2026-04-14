Grand Theft Auto V: Leak zeigt gewaltige Online-Zahlen: PS4 schlägt Xbox Series X deutlich

Neue Daten zu Grand Theft Auto Online offenbaren eine überraschend starke PlayStation 4 Community im Vergleich zur aktuellen Konsolengeneration.

Ein neues Datenleck rund um Rockstar Games liefert überraschende Einblicke in die Aktivität von GTA Online. Die aus der ShinyHunters-Datenbank stammenden Informationen zeigen die wöchentlich aktiven Nutzerzahlen auf verschiedenen Plattformen und bestätigen die anhaltend enorme Reichweite von Grand Theft Auto V.

An der Spitze steht die PlayStation 5 mit rund 3.474.021 aktiven Nutzern pro Woche. Direkt dahinter folgt jedoch bereits die PlayStation 4, die mit etwa 1.889.729 Spielern weiterhin eine außergewöhnlich starke Basis bildet.

Im direkten Vergleich der aktuellen Konsolengeneration liegt die Xbox Series X mit rund 1.129.023 Nutzern hinter der älteren PlayStation 4. Die Xbox One erreicht etwa 1.026.695 Spieler, während der PC mit rund 894.621 aktiven Nutzern das Schlusslicht bildet.

Grand Theft Auto V erschien ursprünglich 2013 und gehört damit zu den langlebigsten Titeln der Videospielgeschichte, während der Nachfolger Grand Theft Auto VI für den 19. November erwartet wird.