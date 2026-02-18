Grand Theft Auto V: Modder schrumpfen GTA 5 auf 2,5 GB – Grafikvergleich zeigt absurden Unterschied zu den 120 GB Max Settings

Ein neues Community-Projekt sorgt für Staunen: Modder haben Grand Theft Auto V auf eine irrwitzig kleine 2,5-GB-Version reduziert – und zeigen im direkten Vergleich, wie extrem die Unterschiede zu den regulären 120 GB Max-Settings ausfallen.

Der Clip „GTA V | SUPER Low vs Maximum Settings | 2.5GB vs 120GB Graphics Comparison“ demonstriert eindrucksvoll, wie weit sich das Spiel technisch auseinanderziehen lässt. Während die Vollversion mit maximalen Einstellungen weiterhin zu den visuell beeindruckendsten Open World-Titeln gehört, verwandelt die 2,5 GB-Variante Los Santos in eine fast schon surreal minimalistische Version der Stadt.

Was die Modder gemacht haben

Um die Größe auf 2,5 GB zu drücken, wurden unter anderem:

Texturen massiv heruntergerechnet

Modelle vereinfacht

Effekte entfernt

Beleuchtungssysteme reduziert

Audio und Assets komprimiert oder gestrichen

Das Ergebnis ist eine Art Low Poly Los Santos, das eher an frühe PS2-Zeiten erinnert – aber dennoch spielbar bleibt.

Der Vergleich im Video

Der Grafikvergleich zeigt:

Max Settings (120 GB): Hochauflösende Texturen, volumetrisches Licht, detaillierte Schatten, dichte Vegetation, realistische Reflexionen.

Super Low Settings (2,5 GB): Flache Texturen, kaum Schatten, vereinfachte Geometrie, fehlende Details, extrem reduzierte Weitsicht.

Gerade die Gegenüberstellung macht deutlich, wie viel Arbeit in der ursprünglichen Version steckt – und wie flexibel die Engine von GTA 5 auch nach all den Jahren noch ist.

Warum das Projekt so viel Aufmerksamkeit bekommt

GTA 5 ist eines der meistmodifizierten Spiele überhaupt, aber eine derart drastische „Miniaturisierung“ ist selbst in der Modding-Szene selten. Das Projekt zeigt nicht nur technische Kreativität, sondern auch, wie weit man ein modernes Spiel theoretisch herunterschrauben kann, ohne es komplett unspielbar zu machen.

Für Fans von Technikexperimenten, Modding oder kuriosen Gaming-Projekten ist dieser Vergleich ein echtes Highlight – und ein Beweis dafür, wie lebendig die GTA-Community auch über ein Jahrzehnt nach Release noch ist.