Grand Theft Auto V: Modder schrumpfen GTA 5 auf 2,5 GB – Grafikvergleich zeigt absurden Unterschied zu den 120 GB Max Settings

Ein neues Community-Projekt sorgt für Staunen: Modder haben Grand Theft Auto V auf eine irrwitzig kleine 2,5-GB-Version reduziert – und zeigen im direkten Vergleich, wie extrem die Unterschiede zu den regulären 120 GB Max-Settings ausfallen.
Der Clip „GTA V | SUPER Low vs Maximum Settings | 2.5GB vs 120GB Graphics Comparison“ demonstriert eindrucksvoll, wie weit sich das Spiel technisch auseinanderziehen lässt. Während die Vollversion mit maximalen Einstellungen weiterhin zu den visuell beeindruckendsten Open World-Titeln gehört, verwandelt die 2,5 GB-Variante Los Santos in eine fast schon surreal minimalistische Version der Stadt.
Was die Modder gemacht haben
Um die Größe auf 2,5 GB zu drücken, wurden unter anderem:
- Texturen massiv heruntergerechnet
- Modelle vereinfacht
- Effekte entfernt
- Beleuchtungssysteme reduziert
- Audio und Assets komprimiert oder gestrichen
Das Ergebnis ist eine Art Low Poly Los Santos, das eher an frühe PS2-Zeiten erinnert – aber dennoch spielbar bleibt.
Der Vergleich im Video
Der Grafikvergleich zeigt:
- Max Settings (120 GB): Hochauflösende Texturen, volumetrisches Licht, detaillierte Schatten, dichte Vegetation, realistische Reflexionen.
- Super Low Settings (2,5 GB): Flache Texturen, kaum Schatten, vereinfachte Geometrie, fehlende Details, extrem reduzierte Weitsicht.
Gerade die Gegenüberstellung macht deutlich, wie viel Arbeit in der ursprünglichen Version steckt – und wie flexibel die Engine von GTA 5 auch nach all den Jahren noch ist.
Warum das Projekt so viel Aufmerksamkeit bekommt
GTA 5 ist eines der meistmodifizierten Spiele überhaupt, aber eine derart drastische „Miniaturisierung“ ist selbst in der Modding-Szene selten. Das Projekt zeigt nicht nur technische Kreativität, sondern auch, wie weit man ein modernes Spiel theoretisch herunterschrauben kann, ohne es komplett unspielbar zu machen.
Für Fans von Technikexperimenten, Modding oder kuriosen Gaming-Projekten ist dieser Vergleich ein echtes Highlight – und ein Beweis dafür, wie lebendig die GTA-Community auch über ein Jahrzehnt nach Release noch ist.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schon beeindruckend was möglich ist. Mir gefällt aber die 12gb Variante vom selben Modder noch besser, da auch stark komprimiert, aber nicht so minimalistisch wie die 2.5 gb Variante. Mod heisst GTA5 extreme lite V3 stable, wer sichs anschauen möchte.
Die Not macht erfinderisch 🤣 ✌🏻 hat er top komprimiert ✌🏻 nur spielen werden et sicher ni viele 😅
das ist vielleicht das positive was wir von der Speicherkriese bekommen, das Entwickler wie in den bis in die 2010 nun wieder anfangen müssen ihre Spiele zu optimieren
Das nenne ich mal echt Langeweile die er hat das spielt doch keiner 😅
Sicher och die Umstände un das Equipment das ihn Abtrieb 😅 Argentinien hat viele top Verdiener 🫣
Das sieht richtig gut aus 🤪👍.
also das Startspiel für die Retro PS2 ist schonmal fertig oder ? 😉
Aber es funktioniert
GTA 6 in voller Grafikpracht 😂
1996 hätte mich das Spiel voll abgeholt. Nur hätte das mein 486er leider nicht gepackt.