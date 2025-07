Grand Theft Auto V: Modus Cayo Perico Motor Wars bringt diese Belohnungen

Während der Sommer eine kleine Pause einlegt, verpasst GTA Online seinem klassischen Modus Motor Wars einen tropischen Twist, indem gegnerische Teams in einem von sechs schnell schrumpfenden Gebieten landen, in denen die Teilnehmer sowohl am Himmel als auch an Land auf der Insel Cayo Perico ums Überleben kämpfen müssen.

Alle, die eine Runde Cayo Perico Motor Wars abschließen, erhalten außerdem die goldene Halskette mit Waffe als Belohnung.

Die Highlights der Woche:

Neuer Gegner-Modus: Cayo Perico Motor Wars schüttet jetzt zwei Wochen lang 2x GTA$ und RP aus (mit GTA+ sogar 4x)

Cayo Perico Motor Wars schüttet jetzt zwei Wochen lang 2x GTA$ und RP aus (mit GTA+ sogar 4x) die goldene Halskette mit Waffe als Belohnung für das Abschließen einer Runde Cayo Perico Motor Wars

als Belohnung für das Abschließen einer Runde Cayo Perico Motor Wars 3x GTA$ und RP für Geldverstecke und Schatztruhen

für Geldverstecke und Schatztruhen 2x GTA$ und RP in der ausgesuchten Serie

in der ausgesuchten Serie Die wöchentliche Herausforderung: 000 GTA$ als Bonus für das Abschließen von drei Werttransport-Lieferungen

000 GTA$ als Bonus für das Abschließen von drei Werttransport-Lieferungen Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: Grotti GT500 (Klassiker), Vapid Hustler (Muscle-Car), Vapid Blade (Muscle-Cat), Dewbauchee JB 700 (Klassiker), LCC Innovation (Motorrad)

Grotti GT500 (Klassiker), Vapid Hustler (Muscle-Car), Vapid Blade (Muscle-Cat), Dewbauchee JB 700 (Klassiker), LCC Innovation (Motorrad) Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: Vapid Firebolt ASP (Geländefahrzeug), Declasse Impaler LX (Muscle-Car)

Vapid Firebolt ASP (Geländefahrzeug), Declasse Impaler LX (Muscle-Car) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Kommt an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 4 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Karin Sultan Classic (Sportwagen)

Kommt an vier aufeinanderfolgenden Tagen unter die Top 4 in der LS-Car-Meet-Serie und gewinnt den Karin Sultan Classic (Sportwagen) Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: Dinka Verus (Geländefahrzeug), Vapid Bullet (Supersportwagen) und Declasse Tulip (Muscle-Car)

Dinka Verus (Geländefahrzeug), Vapid Bullet (Supersportwagen) und Declasse Tulip (Muscle-Car) Das HSW-Premium-Testfahrzeug: Weeny Issi Rally (SUV)

Weeny Issi Rally (SUV) Der Hauptpreis am Glücksrad: Declasse Granger 3600LX (SUV)

Declasse Granger 3600LX (SUV) Rabatte beim Waffentransporter: 50 % Rabatt auf das Dienstgewehr und 40 % Rabatt auf den kompakten EMP-Werfer (nur mit GTA+)

50 % Rabatt auf das Dienstgewehr und 40 % Rabatt auf den kompakten EMP-Werfer (nur mit GTA+) Fahrzeugrabatte: 40 % Rabatt auf das Bravado-Halbkettenfahrzeug, den Vom-Feuer-Flak-Anhänger (Militärfahrzeug), die Volatol (Flugzeug), den Grotti Itali GTO Stinger TT (Sportwagen), den Grotti Visione (Supersportwagen), den Vapid Dominator GT (Muscle-Car), den Benefactor Vorschlaghammer (Limousine), den Buzzard-Kampfheli von Nagasaki (Helikopter), den Pfister Neon (Sportwagen), den Dinka Postlude (Coupé), die Western Company Besra (Flugzeug) und den Vapid Winky (Geländefahrzeug)

40 % Rabatt auf das Bravado-Halbkettenfahrzeug, den Vom-Feuer-Flak-Anhänger (Militärfahrzeug), die Volatol (Flugzeug), den Grotti Itali GTO Stinger TT (Sportwagen), den Grotti Visione (Supersportwagen), den Vapid Dominator GT (Muscle-Car), den Benefactor Vorschlaghammer (Limousine), den Buzzard-Kampfheli von Nagasaki (Helikopter), den Pfister Neon (Sportwagen), den Dinka Postlude (Coupé), die Western Company Besra (Flugzeug) und den Vapid Winky (Geländefahrzeug) Vorteile mit GTA+: Ein kostenloser Bravado Buffalo EVX, GTAIII für Mobilgeräte in der Spielebibliothek von GTA+, Chamäleon-Lackierungen, Rabatte zu Money Fronts, kostenlose Kleidung und vieles mehr