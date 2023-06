Grand Theft Auto V: Neu bei GTA+: Der Vinewood Car Club

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Mitglieder bei GTA+ auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten ab 13. Juni exklusiven Zugang zum Vinewood Car Club in GTA Online.

Rockstar Games präsentiert den Vinewood Car Club, eine exklusive Location nur für Mitglieder und ein erster Vorgeschmack auf den Vinewood Club. Dieser Club ist ein neuer Premium-Service in Los Santos für Mitglieder bei GTA+, der den Glamour und die Kultiviertheit des Vinewoods vergangener Tage kunstvoll zu einer Marke mit weltweitem Ansehen formt.

Mitglieder bei GTA+ auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten ab 13. Juni Zugang zu dieser exklusiven Institution für die oberen Zehntausend der Stadt. Neben der Gelegenheit, mit anderen elitären Mitgliedern zusammenzukommen, hält der Vinewood Club für sein stetig wachsendes Klientel große Pläne für besondere Vorteile bereit.

Der erste dieser am 13. Juni erscheinenden Vorteile ist ein All-Access-Pass zum Vinewood Car Club, einer neuen Location, in der Mitglieder des Vinewood Clubs Zugriff auf eine kuratierte Auswahl an verschiedenen Fahrzeugen haben, um sie Probe zu fahren, im freien Modus zu bestellen und zu benutzen, sowie mit einem exklusiven Rabatt von 20 % oder mehr zu kaufen. Außerdem können sie die für Mitglieder bei GTA+ gratis erhältlichen Fahrzeuge direkt im Vinewood Car Club ansehen und beanspruchen.

Der Vinewood Car Club ist in einem unscheinbaren gewerblichen Lagerhaus auf Elysian Island beheimatet und beherbergt eine Garage, die darauf ausgelegt ist, Auto-Connaisseuren begehrenswerte Fahrzeuge zu präsentieren. Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder können den abgesperrten Podiumsbereich bestaunen, der sorgfältig ausgeleuchtet ist, um die bestmögliche Präsentation zu gewährleisten, und dabei eine Übersicht über die ansprechendsten Features der ausgestellten Fahrzeuge einsehen.

Als Mitglieder bei GTA+ könnt ihr die wechselnde Fahrzeugauswahl des Vinewood Car Clubs im freien Modus ganz nach Belieben nutzen. Ihr könnt entweder den Car Club besuchen und euch ein Fahrzeug leihen oder das Interaktionsmenü nutzen, um das gewünschte Fahrzeug direkt an euren Standort liefern zu lassen.

Im Rahmen der Mitgliedschaft bei GTA+ könnt ihr jedes dieser Fahrzeuge auch direkt und mit einem exklusiven Rabatt kaufen. Außerdem könnt ihr euch jeden Monat das Belohnungsfahrzeug vom Vinewood Club kostenlos holen.

Der Vinewood Car Club öffnet am 13. Juni und bringt euch einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Die Räumlichkeiten und Privilegien des Vinewood Clubs werden weiterhin ausgebaut und werden Mitgliedern bei GTA+ immer neue Möglichkeiten zum Zusammenkommen sowie Zugang zu exklusiven Zusatzvorteilen bieten.