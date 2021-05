Grand Theft Auto V: Neue Stuntrennen in GTA Online, 100.000 GTA$ Bonus und mehr

Neue Stuntrennen in GTA Online, 100.000 GTA$ Bonus, 3x-Belohnungen in Stuntrennen und mehr.

Acht neue Stuntrennen für alle möglichen Fortbewegungsmittel, darunter Sport- und Supersportwagen, Geländewagen und Motorräder, sind ab sofort in GTA Online verfügbar – als kleine Einstimmung auf das bevorstehende Sommerupdate für Autofanatiker und Tuning-Enthusiasten.

Aus gegebenem Anlass gibt es dreifache Belohnungen in allen Stuntrennen, wobei alle, die sich auf die neuen Strecken wagen, 100.000 GTA$ und ein T-Shirt zusätzlich geschenkt bekommen.

Die Highlights der Woche:

Acht neue Stuntrennen für Sportwagen, Supersportwagen, Geländewagen und Motorräder

für Sportwagen, Supersportwagen, Geländewagen und Motorräder Dreifache GTA$ & RP in allen Stuntrennen

in allen Stuntrennen 100.000 GTA$ Bonus und ein kostenloses Canis-American-Legend-T-Shirt für den Abschluss eines neuen Stuntrennens in dieser Woche (innerhalb von 72 Stunden nach einem Login am 7. Juni verfügbar)

und ein kostenloses Canis-American-Legend-T-Shirt für den Abschluss eines neuen Stuntrennens in dieser Woche (innerhalb von 72 Stunden nach einem Login am 7. Juni verfügbar) Doppelte GTA$ & RP in Simeons Missionen und Premium-Deluxe-Rückführungen

in Simeons Missionen und Premium-Deluxe-Rückführungen Die weinrote Coil-Kappe kostenlos fürs Einloggen

kostenlos fürs Einloggen Das Hypercar Truffade Nero Custom ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad Das seltene Jagd-Tarnmuster für die Mammoth Avenger kostenlos für Spieler ab Rang 100 (innerhalb von 72 Stunden nach einem Login nach dem 7. Juni verfügbar)

für die Mammoth Avenger kostenlos für Spieler ab Rang 100 (innerhalb von 72 Stunden nach einem Login nach dem 7. Juni verfügbar) 35 % Rabatt auf die Mammoth Avenger und die zugehörige Waffen- und Fahrzeugwerkstatt

und die zugehörige Waffen- und Fahrzeugwerkstatt Ein Feuerwerkabschussgerät samt Munition kostenlos bis zum 2. Juni

kostenlos bis zum 2. Juni 40 % Rabatt auf Basen und zugehörige Verbesserungen und Anpassungen

und zugehörige Verbesserungen und Anpassungen Fahrzeugrabatte : 40 % auf den Pegassi Infernus Classic, den Överflöd Imorgon, den Bravado Gauntlet Classic Custom und den Grotti X80 Proto

: 40 % auf den Pegassi Infernus Classic, den Överflöd Imorgon, den Bravado Gauntlet Classic Custom und den Grotti X80 Proto Spezial- und Waffenfahrzeugrabatte: 35 % auf den Declasse Scramjet, 40 % auf das Jetpack Mammoth Thruster, den Coil Rocket Voltic, den HVY Chernobog, den Brute RCV, die Mammoth Hydra und den Panzer TM-02 Khanjali

Boni mit Prime Gaming : Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Rabatte mit Prime Gaming : 60 % Rabatt auf den Maxwell Vagrant sowie 80 % auf den Klassiker Karin Sultan und auf die massive Mammoth-Patriot-Limousine

: 60 % Rabatt auf den Maxwell Vagrant sowie 80 % auf den Klassiker Karin Sultan und auf die massive Mammoth-Patriot-Limousine Und nur bis 2. Juni dreifache GTA$ & RP in Motor Wars

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire sowie weiter unten.

Schnallt euch an, klemmt euch hinters Steuer und setzt den Helm auf: In dieser Woche gibt es acht neue Stuntrennen in GTA Online. Ganz gleich, ob ihr in einem verschwommenen Schwarm hochgezüchteter Sportwagen über den Freeway schießt, auf Motorrädern im höchsten Tempo um das Palmer-Taylor-Elektrizitätswerk rast, oder in Supersportwagen auf der Schwerkraft trotzenden Strecken an die Grenzen der Physik geht – die brandneuen Strecken wecken den Adrenalinjunkie, der in uns allen schlummert.

Sonne, Sand, Schikanen

Bestaunt die majestätische Landschaft, die so schnell und verschwommen an euch vorbeirauscht, dass sie ein Lächeln auf euer Gesicht und euer Abendessen auf das Armaturenbrett zaubert. Ein Stuntrennen für klassische Sportwagen.

Enge Sache

Fühlt ihr euch im Stress der heutigen Zeit auch manchmal, als kämen die Wände immer näher? Beweist allen, dass ihr euch das nicht nur einbildet, indem ihr euch euren Skalp schmerzhaft vom Deckenasphalt abschleifen lasst. Klaustrophobiker bleiben besser daheim. Ein Stuntrennen für Motorräder.

Kein Sprung zu weit

Gibt es einen besseren Zeitpunkt, die strukturelle Stabilität des La Puerta Freeways wertzuschätzen, als im Chaos eines Rennens gegen die Art von Wahnsinnigen, die beim Tanken selbst einen großen Schluck Terroil nehmen? Nein. Gibt es nicht. Ein Stuntrennen für Sportwagen.

Urbaner Albtraum

So eine Rennstrecke entsteht, wenn man einen Architekten, der vom postmodernen, non-linearen französischen Stil inspiriert ist, mit Deludamol und Blêuter’d vollpumpt, bis er bewusstlos ins Ansichtsmodell kracht. Mit anderen Worten: Ein Geniestreich und ein abgefahrenes Stuntrennen für Muscle-Cars.

Teufelskreisel

Wie viel Fliehkraft ist zu viel Fliehkraft, und würdet ihr das nicht gerne persönlich herausfinden? Wenn eure Antworten „Zu viel gibt’s nicht!“ und „Verdammt nochmal, ja!“ waren, dann seid ihr der ideale Teilnehmer an diesem gewagten medizinischen Experiment. Für die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden wir euch danken, wenn wir euch aus dem Schalensitz kratzen. Ein Stuntrennen für Supersportwagen.

Schluchtfeld

Nach einer umfangreichen Lobbying-Kampagne ist es den Organisatoren gelungen, dass dieses Rennen in der jährlichen Verkehrsunfallstatistik von San Andreas nicht berücksichtigt wird. Das kommt davon, wenn man versucht, mit einem Riesentruck Luftkunststücke zu vollführen. Ein Stuntrennen für Geländefahrzeuge.

Gummi und andere Dämpfe

Um das Gesundheits- und Sicherheitskomitee von den ortsansässigen Gefahrenquellen abzulenken, veranstaltet das Palmer-Taylor-Elektrizitätswerk ein Rennen zu Ehren fossiler Brennstoffe. Ein Ratschlag: Fahrt, als sei dies euer letztes Rennen, denn wenn die todesmutigen Sprünge euch nicht umbringen, werden es die giftigen Dämpfe tun. Ein Stuntrennen für Motorräder.

Autowahnkreuz

Atmet tief durch, lockert eure Krawatte und informiert die Geschäftsführung, dass ihr erst aufhört zu planen, wenn ihr die G-Kräfte verspürt. Zeit, die Arbeit nach draußen zu verlagern. Schreibt das jemand mit? Ein Stuntrennen für Supersportwagen.

KOSTENLOSER ARTIKEL

Wenn ihr bis zum 2. Juni ein neues Stuntrennen absolviert, erhaltet ihr 100.000 GTA$ und das Canis-American-Legend-T-Shirt (innerhalb von 72 Stunden nach einem Login am 7. Juni verfügbar). Alle Teilnehmer können die ganze Woche über mit ordentlichem Lohn rechnen – sie erhalten dreifache GTA$ und RP in allen neuen oder klassischen Stuntrennen.

Weiterhin dreifache GTA$ & RP in Motor Wars

Unsere einmonatigen Feierlichkeiten rund um Chaos und Verwüstung neigen sich dem Ende zu. Nehmt auf jeden Fall am ultimativen Showdown teil, denn Motor Wars beschert euch auch in den nächsten sieben Tagen noch dreifache GTA$ und RP.

Doppelte GTA$ & RP für Missionen von Simeon

Simeon Yetarian wurde schon vieles nachgesagt, das meiste davon war eher abstoßend. Aber eines ist er ganz sicher: geschäftstüchtig. Falls euch der Mogul von Premium Deluxe Motorsport um Hilfe bei Zurückgewinnungen und Rückführungen bittet, solltet ihr das Angebot annehmen – er bezahlt doppelte GTA$ und RP für alle Missionen und für Premium-Deluxe-Rückführungen.

In dieser Woche kostenlos

In dieser Woche belohnt GTA Online alle Spieler mit einer kostenlosen weinroten Coil-Kappe, mit der ihr euren Freunden signalisieren könnt, dass eure CO2-Bilanz nur einen Bruchteil der eures Nachbarn beträgt.

Als Anerkennung für diejenigen, die in GTA Online über ihre Grenzen gehen, um wahre Größe zu erreichen, erhalten alle Spieler ab Rang 100 das seltene Jagd-Tarnmuster für ihre Mammoth Avenger – kostenlos (innerhalb von 72 Stunden nach einem Login nach dem 7. Juni verfügbar). Ihr benötigt noch eine Avenger, um den Bonus nutzen zu können? Glück gehabt! Bei Warstock Cache & Carry ist sie in dieser Woche 35 % günstiger, genauso wie ihre Waffenwerkstatt und ihre Waffenfahrzeug-Werkstatt.

Außerdem könnt ihr ab sofort den Himmel oder ahnungslose Mitmenschen „erhellen“ – holt euch bis zum 2. Juni ein kostenloses Feuerwerkabschussgerät samt Munition.

Auf dem Podium: der Truffade Nero Custom

Feiert euren jüngsten Sieg, indem ihr in der Lobby des Diamond Casino & Resort am Glücksrad dreht, um GTA$, RP, Kleidung, Snacks und allerlei Überraschungspreise zu gewinnen. Der Hauptpreis der Woche ist der Truffade Nero Custom, ein modifiziertes Hypercar, das sich speziell an die Oberschicht der Tuning-Gemeinde richtet. Macht eine Probefahrt, bevor ihr zu Benny‘s fahrt, um zu sehen, was das Baby so drauf hat.

RABATTE

Alle, die sich noch weiter in den Untergrund begeben wollen, sparen in dieser Woche 40 % beim Kauf von Basen, ihrer Verbesserungen und Modifikationen. Natürlich gibt es auch Rabatte auf ausgewählte Deluxe-Fahrzeuge, mit und ohne Bewaffnung.

40 % RABATT AUF FAHRZEUGE

Pegassi Infernus Classic

Överflöd Imorgon

Bravado Gauntlet Classic Custom

Grotti X80 Proto

40 % RABATT AUF SPEZIAL- UND WAFFENFAHRZEUGE:

Mammoth Thruster

Mammoth Hydra

Coil Rocket Voltic

HVY Chernobog

Brute RCV

TM-02 Khanjali

UND 35 % RABATT AUF den Declasse Scramjet

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte wie 60 % auf den Buggy Maxwell Vagrant sowie 80 % auf den Klassiker Karin Sultan und die massive Mammoth-Patriot-Limousine.

Meldet euch bei Prime Gaming an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten. Details und Einschränkungen findet ihr auf der Seite des Rockstar Supports.