Grand Theft Auto V: Neues Update für GTA Online angekündigt

Das neue kostenlose Update GTA Online: Agents of Sabotage erscheint am 10. Dezember für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Verwandelt die legendäre Darnell-Bros-Textilfabrik in eine Zentrale für verdeckte Operationen und setzt die modernsten Geheimtechnologien ein, um die bedeutendsten Ziele der Stadt ins Visier zu nehmen. Dabei helfen euch die ehemalige FIB-Agentin und jetzige Freelancerin Jodi Marshall und euer alter Freund Pavel aus dem Cayo-Perico-Heist.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu GTA Online: Agents of Sabotage ansehen:

Die ehemalige FIB-Agentin und jetzige Freelancerin Jodi Marshall hegt einen tiefen Groll gegen ihre früheren Vorgesetzten. Sie hat nach wie vor inoffiziellen Zugang zu den Akten der Behörde und schreckt nicht davor zurück, die vertraulichen Informationen zu ihrem persönlichen Vorteil einzusetzen.

Übernehmt in GTA Online: Agents of Sabotage die Darnell-Bros-Textilfabrik – in der die Pläne zu einigen der legendärsten Verbrechen in Los Santos geschmiedet wurden – und verwandelt sie in eine Zentrale für verdeckte Operationen.

Schließt euch mit Jodi und einem bekannten Gesicht zusammen, dem Bootsmann Pavel aus dem Cayo-Perico-Heist. Zusammen setzt ihr im neuen GTA-Online-Update die modernsten Geheimtechnologien ein, um in einer Reihe von packenden Raubzügen die bedeutendsten Ziele der Stadt ins Visier zu nehmen.

Ab 10. Dezember für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC verfügbar. Schaut euch oben den neuen Trailer an.