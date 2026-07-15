Grand Theft Auto V: Öffnet seine Tore – Spieler können den Multiplayer eine Woche lang kostenlos testen

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Image: Rockstar

GTA Online ist nur für kurze Zeit kostenlos und benötigt kein Xbox- oder PlayStation-Abo.

Eine kostenlose Spielphase ermöglicht es Spielern, GTA Online bis zum 20. Juli ohne zusätzliche Kosten auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 auszuprobieren.

Für den Zeitraum ist weder ein Game Pass Essential noch ein PlayStation Plus-Abonnement erforderlich. Damit können Spieler den Online-Modus von Grand Theft Auto Online direkt auf den aktuellen Konsolen testen.

 

Die Aktion richtet sich besonders an Spieler, die bisher noch keinen Zugriff auf den Multiplayer-Modus hatten oder Los Santos erstmals online erleben möchten.

Nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums gelten wieder die regulären Voraussetzungen für den Zugriff auf GTA Online.

Quelle
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3 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 104790 XP Elite User | 15.07.2026 - 13:44 Uhr

    Cool für die 3 Leute die noch nie GTA Online gespielt haben. Das Online Update von gestern ist ja wieder eine volle Enttäuschung. Kaum neue Sachen und nur irgendwelche Missionen die man schon seit 10 Jahren macht. Dazu wurden alte Überfälle noch komplett generft

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