Grand Theft Auto V: Öffnet seine Tore – Spieler können den Multiplayer eine Woche lang kostenlos testen

GTA Online ist nur für kurze Zeit kostenlos und benötigt kein Xbox- oder PlayStation-Abo.

Eine kostenlose Spielphase ermöglicht es Spielern, GTA Online bis zum 20. Juli ohne zusätzliche Kosten auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 auszuprobieren.

Für den Zeitraum ist weder ein Game Pass Essential noch ein PlayStation Plus-Abonnement erforderlich. Damit können Spieler den Online-Modus von Grand Theft Auto Online direkt auf den aktuellen Konsolen testen.

Die Aktion richtet sich besonders an Spieler, die bisher noch keinen Zugriff auf den Multiplayer-Modus hatten oder Los Santos erstmals online erleben möchten.

Nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums gelten wieder die regulären Voraussetzungen für den Zugriff auf GTA Online.