Grand Theft Auto V: Onlinemodus kostenlos spielbar

14


Auf Xbox Series X|S kann der Onlinemodus von Grand Theft Auto V dieses Wochenende kostenlos gespielt werden.

Rockstar Games öffnet für alle Spieler auf Xbox Series X|S an diesem Wochenende seinen Onlinemodus von Grand Theft Auto V.

GTA Online wird im Rahmen der Free Play Days zugänglich sein. Ihr benötigt dafür keine Xbox Game Pass Mitgliedschaft.

Ob weitere Spiele in den Free Play Days an diesem Wochenende hinzukommen, das werden wir euch voraussichtlich im Laufe des Donnerstags verraten.

    • xS1NN3Dx 9355 XP Beginner Level 4 | 12.11.2025 - 17:51 Uhr
      Nein danke. Jetzt kann man sich alles erspielen ohne Shark Cards. Wenn sie es free to play machen wird das alles geändert.

    • Katanameister 242000 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.11.2025 - 18:17 Uhr
      Anscheinend schon, ich verstehe nicht, was sie damit erreichen wollen, bei Read Dead 2 ist es derselbe Murks.

  6. Vayne1986 18435 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 12.11.2025 - 18:43 Uhr

    Auch wenn es übers Wochenende kostenlos spielbar ist, werde ich es nicht ausprobieren. Ich bleibe beim Story Modus von GTA V. 💚

