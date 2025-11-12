Grand Theft Auto V: Onlinemodus kostenlos spielbar

Rockstar Games öffnet für alle Spieler auf Xbox Series X|S an diesem Wochenende seinen Onlinemodus von Grand Theft Auto V.
GTA Online wird im Rahmen der Free Play Days zugänglich sein. Ihr benötigt dafür keine Xbox Game Pass Mitgliedschaft.
Ob weitere Spiele in den Free Play Days an diesem Wochenende hinzukommen, das werden wir euch voraussichtlich im Laufe des Donnerstags verraten.
Könnten sie auch als Free to Play zukünftig anbieten.
Nein danke. Jetzt kann man sich alles erspielen ohne Shark Cards. Wenn sie es free to play machen wird das alles geändert.
Ach der ist nicht kostenlos 😯
Nein. Warum sollte er?
Dachte man macht da Kohle mit diesem Sharkcards und finanziert sich damit,da sieht man das ich immer noch bei GTA 4 hänge 🙈
Man hat halt massig gratis DLCs bekommen. Diese werden schon teils durch Shark Cards finanziert. Aber nur von Idioten, die sich nix erspielen wollen. Genau wie die Leute, die Geld für skins ausgeben. So ist das leider heute.
Ah ok, es ist sozusagen eine Abkürzung mit den Shark Cards
Kann man so sehen, ja.
Reizt mich null.
kann man den Online Modus zu GTA eigentlich auch einzeln Erwerben
Anscheinend schon, ich verstehe nicht, was sie damit erreichen wollen, bei Read Dead 2 ist es derselbe Murks.
Gar kein Interesse an GTA online ^^
Auch wenn es übers Wochenende kostenlos spielbar ist, werde ich es nicht ausprobieren. Ich bleibe beim Story Modus von GTA V. 💚
Nein, nicht, niemals…..Golum,Golum 🤣