Grand Theft Auto V: Onlinemodus kostenlos spielbar

Auf Xbox Series X|S kann der Onlinemodus von Grand Theft Auto V dieses Wochenende kostenlos gespielt werden.

Rockstar Games öffnet für alle Spieler auf Xbox Series X|S an diesem Wochenende seinen Onlinemodus von Grand Theft Auto V.

GTA Online wird im Rahmen der Free Play Days zugänglich sein. Ihr benötigt dafür keine Xbox Game Pass Mitgliedschaft.

Ob weitere Spiele in den Free Play Days an diesem Wochenende hinzukommen, das werden wir euch voraussichtlich im Laufe des Donnerstags verraten.