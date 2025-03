Grand Theft Auto V: Oscar Guzman fliegt bald wieder

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Neues Update für GTA Online: Oscar Guzman fliegt wieder, erscheint am 4. März.

Eröffnet eurem Waffenschiebergeschäft eine völlig neue Flugroute in Oscar Guzman fliegt wieder, dem neuen Update für GTA Online, das am 4. März erscheint. Übernehmt einen historischen Flugplatz, der als Start- und Landepunkt für eine Reihe neuer Missionen dient, während ein versierter Waffenschieber euch als Wingman zur Seite steht.

Oscar Guzmans glorreiche Tage als Teil von Trevor Philips Enterprises mögen vorbei sein, aber er sieht, dass eure noch vor euch liegen. Er hat einen Plan ausgeheckt, um euch beide reich zu machen … wenn euch die Eberhard Corporation — die neueste private Militärorganisation, die mitmischen will — dabei nicht in die Quere kommt.

Mit dem McKenzie-Feldhangar als neueste Operationsbasis erobert ihr die Lüfte mit neuen Luftfahrzeugen wie der Western Duster 300-H (Flugzeug) oder dem Buckingham DH-7 Iron Mule (Helikopter) – und nicht zu vergessen dem hochmodernen Kampfhubschrauber Eberhard Titan 250 D, den ihr vor der Nase eines multinationalen Luftfahrt- und Munitionsherstellers sabotiert und stehlt.

Im Rahmen von Oscar Guzman fliegt wieder bietet euch der McKenzie-Feldhangar zudem neue Lagermöglichkeiten für eure persönlichen Luftfahrzeuge. Darüber hinaus bietet das Update auch neue Landfahrzeuge wie die Invetero Coquette D5 (Sportwagen).

Neue Mitgliedervorteile bei GTA+ und mehr

Neben dem Start von „Oscar Guzman fliegt wieder“ erwarten euch eine Reihe neuer monatlicher Vorteile für Mitglieder bei GTA+, darunter die Invetero Coquette D5 als kostenloses Fahrzeug, das ihr euch im Vinewood Car Club abholen könnt, 30 % Rabatt auf den McKenzie-Feldhangar und mehr.

Ab 4. März können auch erstmals PC-Spieler mit einem kostenlosen Upgrade von begehrten Verbesserungen profitieren, die bislang nur in GTA Online auf PS5 und Xbox Series X|S verfügbar waren, darunter die Möglichkeit, GTA+ zu abonnieren. Um diesen Anlass zu feiern, bringen wir eine Auswahl an bereits veröffentlichten Mitgliedervorteilen zurück, die jeder erhält, der zwischen dem 4. März und 28 Mitglied bei GTA+ ist. Die GTA+ Classics Collection enthält einen kostenlosen Principe Deveste Eight (Supersportwagen) sowie spezielle Chamäleon-Lackierungen, Designs, Kleidung und mehr.

Freut euch auf weitere Details zu GTA Online: Oscar Guzman fliegt wieder, dem neuesten kostenlosen Update auf PC, GTA+ und vieles mehr. Auf dem Rockstar Newswire findet ihr alle Informationen.