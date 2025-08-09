Grand Theft Auto V: Reihe nähert sich 455 Millionen Verkäufen

Die Grand Theft Auto-Reihe nähert sich vor allem dank dem starken Grand Theft Auto V Gesamtverkäufen von 455 Millionen Einheiten.

Fraglos ist Grand Theft Auto eine der populärsten und langlebigsten Videospielreihen überhaupt. Angefangen mit dem 1997 veröffentlichten Grand Theft Auto über das legendäre San Andreas aus dem Jahr 2004, bis zum Rekorde pulverisierenden Grand Theft Auto V, das mittlerweile für drei Konsolengenerationen verfügbar ist.

Während einer kürzlich abgehaltenen Geschäftskonferenz von Publisher Take-Two wurden jetzt die Gesamtverkäufe der erfolgreichsten Spiele bekannt gegeben. Wenig überraschend ganz oben: die Grand Theft Auto-Reihe.

Vor allem dank Grand Theft Auto V, von welchem 215 Millionen Einheiten abgesetzt werden konnten, stehen die Gesamtverkäufe der Reihe mittlerweile bei „fast 455 Millionen Einheiten“.

Außerdem ist der fünfte Hauptableger der meistverkaufte Titel der letzten zehn Jahre in den USA und das Unterhaltungsprodukt, das am schnellsten einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar im Einzelhandel erreichen konnte.

Ebenfalls beeindruckende Zahlen liefert die Red Dead-Redemption-Reihe mit 104 Millionen Verkäufen, von denen 77 Millionen auf Red Dead Redemption 2 entfallen, die NBA 2K-Reihe (162 Millionen Verkäufe), die Borderlands-Reihe (94 Millionen Verkäufe) und die Sid Meier’s Civilisation-Reihe (77 Millionen Verkäufe).