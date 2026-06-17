Grand Theft Auto V: Rockstar verschenkt PS5- und Xbox-Series-Upgrade für GTA 5

GTA 5-Spieler erhalten das PS5- und Xbox-Series-Upgrade ab morgen gratis.

Rockstar Games hebt die Upgrade-Hürde für Grand Theft Auto V auf.

Ab morgen können Besitzer der PS4-Version sowie der digitalen Xbox-One-Version kostenlos auf die aktuelle Fassung für PlayStation 5 und Xbox Series X|S wechseln.

Damit erhalten Spieler Zugriff auf die technisch verbesserte Version von Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online, ohne zusätzliche Kosten zahlen zu müssen.

Zu den Verbesserungen gehören schnellere Ladezeiten, technische Optimierungen, die einfache Übertragung von Story- und Online-Fortschritten sowie exklusive Inhalte wie Hao’s Special Works, zusätzliche Karriere-Belohnungen und weitere Features der Current-Gen-Version.

Auch PC-Spieler profitieren von dem Schritt. Der Wechsel von der Legacy- zur Enhanced-Version bleibt weiterhin kostenlos und schaltet zusätzliche Funktionen wie Raytracing-Effekte, Raytraced Ambient Occlusion und Global Illumination frei.

Die Ankündigung erfolgt kurz vor dem Start von GTA Online: The Kortz Center Heist, das im Juli für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen wird.

Für viele Spieler dürfte das kostenlose Upgrade die bislang attraktivste Gelegenheit sein, GTA V vor den kommenden GTA-Online-Inhalten auf die aktuelle Konsolengeneration umzuziehen.