Grand Theft Auto V: Rockstar verschenkt PS5- und Xbox-Series-Upgrade für GTA 5

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Image: Rockstar

GTA 5-Spieler erhalten das PS5- und Xbox-Series-Upgrade ab morgen gratis.

Rockstar Games hebt die Upgrade-Hürde für Grand Theft Auto V auf.

Ab morgen können Besitzer der PS4-Version sowie der digitalen Xbox-One-Version kostenlos auf die aktuelle Fassung für PlayStation 5 und Xbox Series X|S wechseln.

Damit erhalten Spieler Zugriff auf die technisch verbesserte Version von Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online, ohne zusätzliche Kosten zahlen zu müssen.

Zu den Verbesserungen gehören schnellere Ladezeiten, technische Optimierungen, die einfache Übertragung von Story- und Online-Fortschritten sowie exklusive Inhalte wie Hao’s Special Works, zusätzliche Karriere-Belohnungen und weitere Features der Current-Gen-Version.

Auch PC-Spieler profitieren von dem Schritt. Der Wechsel von der Legacy- zur Enhanced-Version bleibt weiterhin kostenlos und schaltet zusätzliche Funktionen wie Raytracing-Effekte, Raytraced Ambient Occlusion und Global Illumination frei.

Die Ankündigung erfolgt kurz vor dem Start von GTA Online: The Kortz Center Heist, das im Juli für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen wird.

Für viele Spieler dürfte das kostenlose Upgrade die bislang attraktivste Gelegenheit sein, GTA V vor den kommenden GTA-Online-Inhalten auf die aktuelle Konsolengeneration umzuziehen.

Quelle
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9 Kommentare Added

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  3. wussii 65620 XP Romper Domper Stomper | 17.06.2026 - 18:00 Uhr

    Wie cool. Das war ewig für nen Fünfer in den foryou Angeboten und als ich es kaufen wollte war es weg.

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  6. Homunculus 310410 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.06.2026 - 18:20 Uhr

    Schade, hab die Retail Version.
    Aber eigentlich auch egal, würde da wohl eh nicht nochmal reinspielen.

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  7. Robilein 1291340 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.06.2026 - 18:36 Uhr

    Und ich hab’s gekauft und nicht mal gespielt, typisch😂😂😂

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  8. Devilsgift 145105 XP Master-at-Arms Gold | 17.06.2026 - 19:11 Uhr

    Ich hab damals die Xbox One Version gekauft , aber nicht mehr gezockt.
    Hatte vorher auf der PS3!! meinen Spaß mit der Kampagne.

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