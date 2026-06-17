Grand Theft Auto V: Rockstar verschenkt PS5- und Xbox-Series-Upgrade für GTA 5

Rockstar Games hebt die Upgrade-Hürde für Grand Theft Auto V auf.
Ab morgen können Besitzer der PS4-Version sowie der digitalen Xbox-One-Version kostenlos auf die aktuelle Fassung für PlayStation 5 und Xbox Series X|S wechseln.
Damit erhalten Spieler Zugriff auf die technisch verbesserte Version von Grand Theft Auto V und Grand Theft Auto Online, ohne zusätzliche Kosten zahlen zu müssen.
Zu den Verbesserungen gehören schnellere Ladezeiten, technische Optimierungen, die einfache Übertragung von Story- und Online-Fortschritten sowie exklusive Inhalte wie Hao’s Special Works, zusätzliche Karriere-Belohnungen und weitere Features der Current-Gen-Version.
Auch PC-Spieler profitieren von dem Schritt. Der Wechsel von der Legacy- zur Enhanced-Version bleibt weiterhin kostenlos und schaltet zusätzliche Funktionen wie Raytracing-Effekte, Raytraced Ambient Occlusion und Global Illumination frei.
Die Ankündigung erfolgt kurz vor dem Start von GTA Online: The Kortz Center Heist, das im Juli für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen wird.
Für viele Spieler dürfte das kostenlose Upgrade die bislang attraktivste Gelegenheit sein, GTA V vor den kommenden GTA-Online-Inhalten auf die aktuelle Konsolengeneration umzuziehen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Finde solche Aktionen gut, war schon bei Red Dead Redemption eine feine Sache.
Cool. 😎 Besitze nur die Xbox One Version. Danke für die Info. 💚
Wie cool. Das war ewig für nen Fünfer in den foryou Angeboten und als ich es kaufen wollte war es weg.
Schade dass es nur für die digitale Version gilt 😒
Das werde ich mir mal anschauen. Eine Ewigkeit nicht mehr gespielt.
Schade, hab die Retail Version.
Aber eigentlich auch egal, würde da wohl eh nicht nochmal reinspielen.
Und ich hab’s gekauft und nicht mal gespielt, typisch😂😂😂
Ich hab damals die Xbox One Version gekauft , aber nicht mehr gezockt.
Hatte vorher auf der PS3!! meinen Spaß mit der Kampagne.
Schöne Sache 👍🏻