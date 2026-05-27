Grand Theft Auto V: RP-Modding-Plattform RAGE MP muss nach Take-Two-Anordnung schließen

Die Modding-Plattform RAGE MP für Grand Theft Auto V wird ihren Betrieb einstellen, nachdem Take-Two Interactive offiziell eine Abschaltung gefordert hat.

Wie die Entwickler der Plattform in einem Forum-Post bestätigten, wurde ihnen von Take-Two und Rockstar Games mitgeteilt, dass ausschließlich FiveM als autorisierte Multiplayer-Modding-Plattform für GTA 5 zugelassen sei. RAGE MP müsse daher einen strukturierten Shutdown einleiten.

Server-Betreiber haben bis zum 31. August 2026 Zeit, ihre Projekte zu beenden oder auf FiveM umzusteigen. Danach wird der Betrieb der Plattform vollständig eingestellt.

Die Entscheidung ist Teil der langjährigen und teils kontroversen Beziehung zwischen Rockstar Games und der Modding-Community. Bereits 2015 sorgte das Unternehmen für Diskussionen, als zeitweise Einschränkungen für GTA-5-Mods im Raum standen. Später wurde klargestellt, dass Modding grundsätzlich erlaubt sei, solange es die Integrität von GTA Online nicht gefährde.

Ein Wendepunkt folgte 2023 mit der Übernahme von Cfx.re, dem Team hinter FiveM, durch Rockstar Games. Diese Akquisition wurde von vielen als Signal gewertet, dass Rockstar Modding stärker kontrolliert, aber auch offiziell integrieren möchte.

Mit der nun erzwungenen Einstellung von RAGE MP wird diese Strategie weiter gefestigt. FiveM bleibt damit die einzige offiziell unterstützte Plattform für GTA-5-Multiplayer-Modding innerhalb des Rockstar-Ökosystems.

Während die Community den Schritt kritisch diskutiert, bleibt die Hoffnung, dass zukünftige Projekte wie Grand Theft Auto VI möglicherweise stärker auf offizielle Modding-Unterstützung oder Creator-Tools setzen könnten. Konkrete Informationen dazu gibt es bislang jedoch nicht.