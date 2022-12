Grand Theft Auto V: Schnee in Los Santos, festliche Geschenke, versteckte Schneemänner und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Festive Surprise in GTA Online: Schnee in Los Santos, festliche Geschenke, versteckte Schneemänner und vieles mehr!

Während es in Los Santos zu schneien beginnt, könnt ihr in dieser Woche die Feiertage in GTA Online zelebrieren, eure Fahrzeuge festlich schmücken, ein Schneemann-Outfit anziehen, Zuckerstangen und andere Überraschungen auspacken – alles, indem ihr einfach spielt.

Außerdem trefft ihr möglicherweise auf „Knecht Unrecht“, den garantiert fiesesten Unhold zu dieser Jahreszeit.

Die Highlights der Woche:

Findet und zerstört alle 25 Schneemänner und erhaltet 125.000 GTA$ als Bonus sowie das Schneemann-Outfit

und erhaltet 125.000 GTA$ als Bonus sowie das Schneemann-Outfit Haltet euch Knecht Unrecht vom Leib , bevor er eure Wertsachen stiehlt, und erhaltet GTA$ sowie die Knecht-Unrecht-Maske

, bevor er eure Wertsachen stiehlt, und erhaltet GTA$ sowie die Knecht-Unrecht-Maske Schaltet die Angreifer beim Weazel Plaza aus und erhaltet eine neue Waffe, GTA$, RP und das Frohes-Fest-Design für die Mk-II-Pistole

aus und erhaltet eine neue Waffe, GTA$, RP und das Frohes-Fest-Design für die Mk-II-Pistole Kostenlose Zuckerstange und andere Geschenke , wenn ihr GTA Online spielt

, wenn ihr GTA Online spielt Doppelte GTA$ für LSD-Labor-Verkaufsmissionen

für LSD-Labor-Verkaufsmissionen Doppelte GTA$ für alle Rennen

für alle Rennen Dreifache GTA$ und RP in Bestie gegen Schlitzer

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: der Imponte Arbiter GT Das HSW-Premium-Testfahrzeug : der Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von North Chumash ins Palomino-Hochland

der Imponte Arbiter GT Ausgestellt bei Premium Deluxe Motorsport zum Testen und Kaufen: der Ocelot Arden im zeitlich begrenzten Karo-Design, der Vapid Clique im zeitlich begrenzten Merry-Cliquemas-Design, der Maxwell Vagrant im zeitlich begrenzten blauen Karo-Design, der Ocelot Stromberg und der Pegassi Toros

zum Testen und Kaufen: der Ocelot Arden im zeitlich begrenzten Karo-Design, der Vapid Clique im zeitlich begrenzten Merry-Cliquemas-Design, der Maxwell Vagrant im zeitlich begrenzten blauen Karo-Design, der Ocelot Stromberg und der Pegassi Toros Ausgestellt bei Luxury Autos zum Kauf: der Annis 300R (nur 28. Dezember verfügbar) und der Överflöd Entity MT

zum Kauf: der Annis 300R (nur 28. Dezember verfügbar) und der Överflöd Entity MT Das Preisfahrzeug der Woche im LS Car Meet : Gewinnt an fünf Tagen in Folge ein LS-Car-Meet-Rennen und erhaltet den Pfister Comet S2

: Gewinnt an fünf Tagen in Folge ein LS-Car-Meet-Rennen und erhaltet den Pfister Comet S2 Testfahrzeuge im LS Car Meet : der Übermacht Revolter, der Pegassi Infernus Classic und der Declasse Drift Tampa

: der Übermacht Revolter, der Pegassi Infernus Classic und der Declasse Drift Tampa Der Hauptpreis am Glücksrad : der Pfister Comet Safari

: der Pfister Comet Safari 50 % Rabatt auf den Lenkraketenwerfer und auf Annäherungsminen

Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Declasse Drift Tampa, den Pegassi Infernus Classic, den Obey Tailgater S, den JoBuilt Velum 5-Sitzer, den Pegassi Toros, den gepanzerten Benefactor Schafter V12 und den Ocelot Stromberg

30 % auf den Declasse Drift Tampa, den Pegassi Infernus Classic, den Obey Tailgater S, den JoBuilt Velum 5-Sitzer, den Pegassi Toros, den gepanzerten Benefactor Schafter V12 und den Ocelot Stromberg Neue Vorteile des Monats bei GTA+ : eine kostenlose LSD-Labor-Erweiterung für den neuen MTL Brickade 6×6, um 50 % höhere LSD-Produktionsgeschwindigkeit, das Flugzeug Buckingham Alpha-Z1 und den Hangar A17 am Flughafen von Los Santos kostenlos, 1,5x GTA$ und RP für Missionen aus First Dose, kostenlose Weihnachtskleidung und vieles mehr

: eine kostenlose LSD-Labor-Erweiterung für den neuen MTL Brickade 6×6, um 50 % höhere LSD-Produktionsgeschwindigkeit, das Flugzeug Buckingham Alpha-Z1 und den Hangar A17 am Flughafen von Los Santos kostenlos, 1,5x GTA$ und RP für Missionen aus First Dose, kostenlose Weihnachtskleidung und vieles mehr Prime-Gaming-Boni: GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 125.000 GTA$, wenn sie diese Woche zu einem beliebigen Zeitpunkt spielen

Alle Informationen findet ihr zudem auf dem Rockstar Newswire.