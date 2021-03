Grand Theft Auto V: Simple Remaster gehören nicht zur Strategie von Take-Two, sagt der CEO

Strauss Zelnick, CEO bei Take-Two Interactive, gibt bekannt, dass Remaster in der Strategie des Unternehmens keine größere Rolle spielen. Außerdem sei man auch nicht an simplen Portierungen interessiert.

Auf der Morgan Stanley Technology wurde der CEO von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, über Remaster zu Spielen befragt und wie sie in das Geschäft des Unternehmens einfließen könnten und ob Remaster einen großen Teil ihrer Strategie in der Zukunft seien werden.

Strauss Zelnick antwortete: „Ich bin mir nicht sicher, ob es einen größeren Teil der Strategie geben wird“, antwortete er. „Remastering war schon immer ein Teil der Strategie. Wir haben es anders gemacht als die Konkurrenz – wir portieren nicht einfach nur Titel, sondern wir nehmen uns die Zeit, die bestmögliche Arbeit zu leisten, um den Titel für die neue Version, für die neue Technologie, auf der wir ihn veröffentlichen, zu verändern.“

„Wir verbessern also die Technologie, wir aktualisieren die Grafik und wir machen Leistungsverbesserungen. Und deshalb denke ich, dass unsere remasterten Titel in der Regel so gut abschneiden.“